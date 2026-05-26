Путин передал Трампу тайное послание через Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что получил от министра иностранных дел России Сергея Лаврова специальное послание Владимира Путина для президента Дональда Трампа. По словам главы американской дипломатии, сообщение уже передано американскому лидеру.

Марко Рубио.

О содержании послания официально не сообщается, однако сам факт передачи сигнала между Кремлем и Белым домом прозвучал на фоне нового витка напряженности вокруг Украины и угроз дальнейшей эскалации войны.

Информацию об этом обнародовал журналист Алекс Рауфоглу. По его данным, Рубио лично рассказал журналистам о контакте с Лавровым и подтвердил передачу обращения Путина Трампу.

Одновременно госсекретарь США попытался снизить уровень тревоги после сообщений о возможной угрозе для иностранных дипломатических представительств в Киеве. Ранее в медиа появились предположения, что Россия якобы предупредила Соединенные Штаты о необходимости эвакуации части персонала посольства из украинской столицы.

Рубио фактически опроверг эти трактовки и заявил, что Москва не обращалась напрямую к США с подобными требованиями. По его словам, российская сторона лишь в общем контексте указала на опасность, которая сохраняется в Киеве на фоне продолжающейся войны.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что затяжные военные конфликты всегда несут угрозу выхода ситуации из-под контроля. Он предупредил, что каждая новая фаза войны увеличивает риск непредсказуемой эскалации.

На фоне активизации российских ударов по Украине и усиления международного напряжения подобные контакты между Москвой и Вашингтоном вызывают повышенное внимание. Эксперты не исключают, что Кремль пытается через неформальные сигналы повлиять на позицию новой американской администрации по дальнейшей поддержке Украины и перспективам переговоров.

