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Путин предлагал США заморозить войну в Украине: стали известны детали переговоров

Путин предлагал американцам заморозить войну в Украине, однако США отклонили предложение

сегодня, 20:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу.

Путин предлагал США заморозить войну в Украине: стали известны детали переговоров

Путин обращался к США относительно войны в Украине. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на российские источники, знакомые с подробностями переговоров, США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

По информации издания, в 2023 году Путин публично и приватно через арабских партнеров на Ближнем Востоке дал понять США, что готов рассмотреть возможность прекращения огня в Украине.

Отмечается, что российский диктатор предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну украинскую территорию, которую контролирует армия РФ.

Один из источников рассказал, что Вашингтон через посредников сообщил Кремль, что не будет обсуждать возможное замораживание войны без участия Украины, а потому переговоры провалились.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин стремится войти в историю как Петр Первый, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава польского МИД считает, что в случае оккупации Украины, российский диктатор заставит украинцев служить в его армии и участвовать в новой войне.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/putins-suggestion-ukraine-ceasefire-rejected-by-united-states-sources-say-2024-02-13/
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