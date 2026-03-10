Путин снова дал лживое обещание Трампу: о чем заверил диктатор президента США

Глава Министерства обороны США Пит Хегсет во время брифинга поделился деталями недавнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По словам главы Пентагона, этот диалог открывает новые возможности для урегулирования глобальных конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке и в Украине.

Путин и Трамп

Отвечая на вопросы журналистов о вероятной роли Москвы в противостоянии США с Ираном, Хегсет дал понять, что Россия будет держаться в стороне от этого столкновения. Он подчеркнул, что личные контакты Трампа с иностранными лидерами позволяют Соединенным Штатам действовать более гибко:

"Президент поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что создает для нас возможности и варианты очень динамично…"

Глава оборонного ведомства также отметил, что разговор был чрезвычайно продуктивным и затрагивал не только иранский кейс, но и российскую агрессию против Украины. Полученная информация от участников переговоров дает Белому дому основания надеяться на сдвиги в мирном процессе.

Характеризуя результаты звонка, Пит Хегсет подчеркнул:

"Присутствовавшие сказали, что это был сильный звонок, который, надеемся, подтверждает возможность для мира между Россией и Украиной, а также признание того, что они не должны быть вовлечены в этот конфликт".

Таким образом, в Пентагоне считают, что Кремль признал нецелесообразность своего участия в ближневосточной войне, что позволяет Вашингтону сконцентрироваться на разрешении кризиса с Тегераном без вмешательства РФ.

