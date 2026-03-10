Путін знову дав брехливу обіцянку Трампу: про що запевнив диктатор президента США

Очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет під час брифінгу поділився деталями нещодавньої телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. За словами глави Пентагону, цей діалог відкриває нові можливості для врегулювання глобальних конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Україні.

Путін і Трамп

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірної ролі Москви у протистоянні США з Іраном, Гегсет дав зрозуміти, що Росія триматиметься осторонь цього зіткнення. Він підкреслив, що особисті контакти Трампа з іноземними лідерами дозволяють Сполученим Штатам діяти більш гнучко:

"Президент підтримує міцні стосунки зі світовими лідерами, що створює для нас можливості та варіанти дуже динамічним чином…"

Глава оборонного відомства також зазначив, що розмова була надзвичайно продуктивною і торкалася не лише іранського кейса, а й російської агресії проти України. Отримана інформація від учасників переговорів дає Білому дому підстави сподіватися на зрушення в мирному процесі.

Характеризуючи результати дзвінка, Піт Гегсет наголосив:

"Ті, хто був присутній, сказали, що це був сильний дзвінок, який, сподіваємось, підтверджує можливість для миру між Росією та Україною, а також визнання того, що вони не повинні бути залученими в цьому конфлікті".

Таким чином, у Пентагоні вважають, що Кремль визнав недоцільність своєї участі у близькосхідній війні, що дозволяє Вашингтону сконцентруватися на вирішенні кризи з Тегераном без втручання з боку РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу в парламенті озвучив доволі прагматичну, хоч і специфічну причину, чому його країна зацікавлена у збереженні української державності. За словами політика, Будапешт не бажає мати безпосереднього кордону з Російською Федерацією, тому Україна має виконувати роль певного бар’єра.