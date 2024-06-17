Путин собрался во Вьетнам: в США резко отреагировали

Российский президент Владимир Путин планирует визит в Вьетнам, но ни одна страна не должна предоставлять ему трибуну для пропаганды его войны. Такое заявление сделал представитель посольства США в Ханое, сообщает Reuters.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщает Кремль, Путин посетит Вьетнам 19-20 июля, где планируется подписание ряда двусторонних соглашений.

Стоит отметить, что Ханой проигнорировал мирный саммит по Украине в Швейцарии, но направил своего замминистра иностранных дел на встречу БРИКС в России на прошлой неделе.

Ожидается, что Путин встретится с новым президентом Вьетнама То Ламом. В то же время США, в прошлом году улучшившие отношения с Вьетнамом и являющиеся основным торговым партнером этой страны, критически отреагировали на запланированный визит Путина.

"Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иначе позволять ему нормализовать свои злодеяния", — сказал представитель посольства США в Ханое.

Он также добавил, что возможность свободных поездок для Путина может способствовать нормализации грубых нарушений Россией международного права.

По данным Reuters, во время своего визита во Вьетнам Путин объявит о соглашениях в сфере торговли, инвестиций, технологий и образования. Однако обсуждения с вьетнамскими лидерами, вероятно, затронут более щепетильные вопросы.

"Эти переговоры будут касаться оружия, крупнейшим поставщиком которого исторически является Россия", — пишет издание.

Также могут быть обсуждены вопросы энергетики, поскольку российские компании работают на вьетнамских газовых и нефтяных месторождениях в Южно-Китайском море. Кроме того, могут подниматься вопросы платежей, ведь обе страны сталкиваются с трудностями в проведении транзакций из-за санкций США против российских банков.

Из-за ордера Международного уголовного суда на арест Владимир Путин ограничен в своих передвижениях, и немногие страны готовы его принимать. Недавно он посещал Китай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин верно просчитал в войне