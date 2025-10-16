logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Путину это не понравится: Трамп рассказал, какое обещание дал ему премьер Индии Моди

Трамп заявил, что премьер Индии пообещал прекратить закупку российской нефти

16 октября 2025, 07:05 comments1395
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди получил обещание: Индия больше не будет покупать нефть у России. Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Путину это не понравится: Трамп рассказал, какое обещание дал ему премьер Индии Моди

Трамп и Моди. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп отметил, есть большая проблема в том, что Индия раньше покупала российскую нефть. Теперь же якобы он получил подтверждение, что подобных контрактов не будет. Он охарактеризовал решение как "важный шаг" и отметил, что теперь намерен "заставить Китай поступить аналогично".

Трамп также подчеркнул, что закупки российской нефти "позволяют РФ продолжать эту бессмысленную войну", в которой, по его словам, уже погибли более полутора миллионов человек.

Кроме того, президент США отметил, что дипломатическое урегулирование ситуации в Украине может оказаться проще, чем то, что ему удалось достичь на Ближнем Востоке, отметив: "Здесь три года, и я думаю, мы это сделаем".

В ходе этой же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября, в частности, о том, что Украина якобы хочет перейти в наступление на фронте. Вопрос поддержки ВСУ будет ключевым.

"Мы будем говорить с ним (президентом Зеленским – ред.) о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление", — заявил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — судя по всему, в конце этой недели должна состояться не одна из очередных встреч президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а действительно знаковая встреча двух лидеров. На ней будут обсуждать не только перспективы возможной продажи крылатых ракет Tomahawk для Украины. Такое мнение в эфире Радио NV высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.




