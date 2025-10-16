Путіну це не сподобається: Трамп розповів, яку обіцянку дав йому прем'єр Індії Моді

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді отримав обіцянку: Індія більше не купуватиме нафту в Росії. Про це Дональд Трамп заявив на прес-конференції у Білому домі.

Трамп та Моді. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначив, що є велика проблема в тому, що Індія раніше купувала російську нафту. Тепер нібито він отримав підтвердження, що подібних контрактів не буде. Він охарактеризував рішення як "важливий крок" і зазначив, що тепер має намір "змусити Китай зробити аналогічно".

Трамп також підкреслив, що закупівлі російської нафти "дозволяють РФ продовжувати цю безглузду війну", в якій, за його словами, вже загинуло понад півтора мільйона людей.

Крім того, президент США зазначив, що дипломатичне врегулювання ситуації в Україні може виявитися простішим, ніж те, що йому вдалося досягти на Близькому Сході, зазначивши: "Тут три роки, і я думаю, ми це зробимо".

У ході цієї ж прес-конференції Дональд Трамп заявив, що говоритиме з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня, зокрема про те, що Україна нібито хоче перейти у наступ на фронті. Питання підтримки ЗСУ буде ключовим.

"Ми говоритимемо з ним (президентом Зеленським – ред.) про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ", — заявив американський лідер.

