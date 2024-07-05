Путину можно расслабиться: Трамп уже выбрал главного врага для США

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Кравцев Сергей
В преддверии выборов президента США бывший глава Белого дома Дональд Трамп и его главные советники по внешней политике пригрозили главе КНР Си Цзиньпину проводить более агрессивную политику США в отношении Китая. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В материале отмечается, что бывшие высокопоставленные чиновники Дональда Трампа, которые, вероятно, будут работать в его второй администрации, выступают за более масштабное наращивание военной мощи США в Азии и пошлины на китайский импорт.
Он призвал увеличить оборонный бюджет Америки на 800 миллиардов долларов, утверждая, что это необходимо для США как для помощи Украине в оборонной войне против России, так и для сдерживания китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе.
Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал "развернуть весь корпус морской пехоты в Тихом океане", нарастить противоракетную оборону и флот истребителей, а также перебросить авианосец ВМС из Атлантики в Тихий океан.
Указывается, что Трамп уже давно жестко высказывается о Китае, даже несмотря на то, что время от времени он выражал свое восхищение силой Си Цзиньпина как лидера.
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