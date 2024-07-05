Путину можно расслабиться: Трамп уже выбрал главного врага для США

В преддверии выборов президента США бывший глава Белого дома Дональд Трамп и его главные советники по внешней политике пригрозили главе КНР Си Цзиньпину проводить более агрессивную политику США в отношении Китая. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что бывшие высокопоставленные чиновники Дональда Трампа, которые, вероятно, будут работать в его второй администрации, выступают за более масштабное наращивание военной мощи США в Азии и пошлины на китайский импорт.

"Не бывает случайной войны. Зацикленность Вашингтона на непреднамеренных конфликтах и горячих линиях, возможно, подтолкнула Пекин к более агрессивному поведению", — заявил бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности заявил Мэтт Поттинджер.

Он призвал увеличить оборонный бюджет Америки на 800 миллиардов долларов, утверждая, что это необходимо для США как для помощи Украине в оборонной войне против России, так и для сдерживания китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен призвал "развернуть весь корпус морской пехоты в Тихом океане", нарастить противоракетную оборону и флот истребителей, а также перебросить авианосец ВМС из Атлантики в Тихий океан.

Указывается, что Трамп уже давно жестко высказывается о Китае, даже несмотря на то, что время от времени он выражал свое восхищение силой Си Цзиньпина как лидера.

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