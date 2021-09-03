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Главная Новости Мир США «Q-шаман» признал себя виновным по делу в штурме Капитолия
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«Q-шаман» признал себя виновным по делу в штурме Капитолия

Джейкоб Чансли получил обвинения в шести федеральных преступлениях в связи со штурмом Капитолия

сегодня, 03:40
Автор:

Ольга Чародий

Джейкоб Чансли, известный как "Q-шаман", которого обвиняли в участии в штурме Капитолия 6 января, собирается признать свою вину во время судебных слушаний в пятницу, 3 сентября. б этом сообщает американский телеканал CNN. Чансли получил обвинения в шести федеральных преступлениях в связи со штурмом Капитолия. В частности, это тяжкие преступления, такие как гражданские протесты и противостояние процессуальным действиям правительства Конгресса. По каким из обвинений Чансли собирается признать вину — пока неизвестно. Адвокат нарушителя, Эл Уоткинс, от комментариев отказался.

«Q-шаман» признал себя виновным по делу в штурме Капитолия

Капитолий - фото из открытых источников

"Путь, которым прошел Чансли с 6 января, это боль, депрессия, одиночный арест, самоанализ, признание проблем с психическим здоровьем и осмысления необходимости работы над собой", — сообщил адвокат.

К этому Уоткинс заявлял, что его подзащитного нужно отпустить домой. Чансли арестовали еще в январе. Но судья решил, что Чансли слишком опасен, чтобы отпускать его.

"Пока он за решеткой, Чансли продемонстрировал, что стремится дистанцироваться от QAnon", — пояснил адвокат обвиняемого на одном из судебных заседаний.

Как сообщалось, страница Джейка Чансли в Facebook (на данный момент она удалена) была заполнена сообщениями о конспирологические теории QAnon, сторонники которой верят в существование заговора педофилов-сатанистов, которые проникли в высшие эшелоны американского правительства и противостоят президенту Дональду Трампу. В последние месяцы Анджели регулярно посещал протесты сторонников Трампа в Аризоне, откуда он родом.

Напомним, служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена.



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/02/politics/qanon-shaman-jacob-chansley-guilty-plea-capitol-riot/index.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rss%2Fcnn_topstories+%28RSS%3A+CNN+-+Top+Stories%29
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