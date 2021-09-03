«Q-шаман» признал себя виновным по делу в штурме Капитолия

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Ольга Чародий
Джейкоб Чансли, известный как "Q-шаман", которого обвиняли в
участии в штурме Капитолия 6 января, собирается признать свою вину во время
судебных слушаний в пятницу, 3 сентября. б этом сообщает американский телеканал
CNN. Чансли получил обвинения в шести федеральных преступлениях в связи со
штурмом Капитолия. В частности, это тяжкие преступления, такие как гражданские
протесты и противостояние процессуальным действиям правительства Конгресса. По
каким из обвинений Чансли собирается признать вину — пока неизвестно. Адвокат
нарушителя, Эл Уоткинс, от комментариев отказался.
Капитолий - фото из открытых источников
"Путь, которым прошел Чансли с 6 января, это боль,
депрессия, одиночный арест, самоанализ, признание проблем с психическим
здоровьем и осмысления необходимости работы над собой", — сообщил адвокат.
К этому Уоткинс заявлял, что его подзащитного нужно отпустить
домой. Чансли арестовали еще в январе. Но судья решил, что Чансли слишком
опасен, чтобы отпускать его.
"Пока он за решеткой, Чансли продемонстрировал, что
стремится дистанцироваться от QAnon", — пояснил адвокат обвиняемого на
одном из судебных заседаний.
Как сообщалось, страница Джейка Чансли в Facebook (на данный момент она удалена) была заполнена сообщениями о конспирологические теории QAnon, сторонники которой верят в существование заговора педофилов-сатанистов, которые проникли в высшие эшелоны американского правительства и противостоят президенту Дональду Трампу. В последние месяцы Анджели регулярно посещал протесты сторонников Трампа в Аризоне, откуда он родом.
Напомним, служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
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