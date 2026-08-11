Ракети та дрони знищуватимуться зі швидкістю світла: у США може з'явитися нова надзброя

Американські військові можуть незабаром отримати новий інструмент боротьби з повітряними загрозами. США перебувають на завершальній стадії переговорів із компанією AeroVironment щодо створення системи Enduring High Energy Laser (E-HEL), яка призначена для ураження повітряних цілей спрямованим енергетичним променем.

Лазерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Як пише Ziare.Com з посиланням на публікацію Wired, проект може стати першою лазерною зброєю такого типу, офіційно прийнятою на озброєння сухопутних військ США. Досі подібні розробки здебільшого залишалися на стадії випробувальних зразків.

Головна причина інтересу Пентагону до лазерів – стрімке поширення дешевих безпілотників. Традиційна ППО змушена використовувати для їхнього знищення дорогі ракети-перехоплювачі, вартість яких може становити сотні тисяч і навіть мільйони доларів. Лазер потенційно здатний вирішити цю проблему, оскільки для поразки мети потрібен окремий дорогий боєприпас, а енергія установки.

Випробування E-HEL на ракетному полігоні Уайт-Сендс у Нью-Мексико, як зазначається, продемонстрували перспективність технології. США одночасно розвивають та інші напрями. У липні ВПС країни підтвердили застосування компактних лазерних комплексів у кількох регіонах світу задля захисту від безпілотників.

Свій проект є і американські ВМС. Військові вже кілька років випробовують систему HELIOS, яка встановлюється на есмінцях. Вона поєднує можливості ураження цілей з оптичним впливом та засобами спостереження.

Однак до повноцінної революції у ППО поки що далеко. Одне з головних питань пов'язане з безпекою застосування потужного лазерного променя. Існує ризик випадкового впливу на супутники чи повітряні судна. Крім того, ефективність лазерів залежить від умов застосування.

Тому навіть успішний запуск E-HEL не означає відмови США від традиційних засобів протиповітряної оборони. Швидше, лазери мають стати додатковим ешелоном захисту, особливо проти масових атак дешевих дронів.

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