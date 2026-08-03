Ракети Patriot для України: у конгресі США звернулися до Трампа із важливою заявою

Сполучені Штати та Україна розпочали офіційні консультації щодо передачі технологій та ліцензії, які дозволять налагодити українське виробництво ракет-перехоплювачів для американських зенітних комплексів Patriot. Про це повідомив конгресмен-республіканець від штату Огайо Майк Тернер в ефірі програми Face the Nation на телеканалі CBS News.

Ракети до систем Patriot. Фото: з відкритих джерел

Під час інтерв'ю мова зайшла про нещодавній масований ракетний удар Росії по Києву, коли українським силам протиповітряної оборони вдалося перехопити лише одну з 27 балістичних ракет. Ведуча попросила політика прокоментувати можливість передачі Україні технологій Patriot, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп.

Тернер підтвердив, що відповідні переговори перебувають у активній стадії. За його словами, зараз обговорюється розширення доступу України до технологій комплексу Patriot, щоб країна могла розвивати власні виробничі потужності та самостійно випускати частину необхідного озброєння.

Конгресмен зазначив, що особисто закликає адміністрацію Трампа та керівництво Пентагону максимально прискорити ухвалення рішень, які дозволять зміцнити українську протиповітряну оборону. На його думку, локалізація виробництва ракет-перехоплювачів стане стратегічним кроком, який зменшить залежність України від закордонних постачань боєприпасів.

Водночас експерти наголошують, що навіть після досягнення політичних домовленостей не йдеться про швидкий запуск виробництва. Передача технологій, створення виробничих ліній, підготовка спеціалістів та сертифікація продукції займуть значний час. Однак у довгостроковій перспективі власне виробництво ракет для Patriot здатне суттєво посилити можливості України щодо відображення російських ракетних атак.

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