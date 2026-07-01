Раскрыта странная причина, почему Билл Гейтс имел копию манекена самого себя

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс годами оставался одним из самых узнаваемых бизнесменов мира. Однако новые подробности о его рабочих привычках могут удивить даже тех, кто давно следит за карьерой миллиардера. Как сообщает The Wall Street Journal, у Гейтса был специально изготовленный манекен, который повторял его фигуру и использовался для подбора одежды перед важными публичными мероприятиями.

Билл Гейтс. Фото из открытых источников

По данным WSJ, команда, ответственная за имидж Билла Гейтса, хранила целый гардероб одинаковых свитеров нейтральных цветов, рубашек, брюк и запасных очков. Перед конференциями, благотворительными событиями или телевизионными выступлениями сотрудники формировали несколько возможных образов, после чего демонстрировали их на манекене для оценки и утверждения.

Целью этой работы было создание образа человека, который выглядит спокойным, доступным и вызывает доверие. По информации журналистов, одним из ориентиров для этого имиджа был американский телеведущий Фред Роджерс, более известный как мистер Роджерс. У него было авторское шоу, которое выходило с 1968 по 2001 год, что сделало его ключевым культурным ориентиром для американских детей.

Похоже, что такая стратегия оказалась эффективной. До 2019 года Гейтс стабильно входил в списки самых уважаемых публичных фигур США, опережая многих политических и религиозных лидеров, включая Папу Римского или Далай-ламу. Во внутренней переписке сотрудники Microsoft отмечали высокие результаты социологических опросов по поводу его популярности.

Однако в последние годы имидж Билла Гейтса претерпел серьезное падение. Все из-за новой информации и его связей с Джеффри Эпштейном. Гейтс признал, что имел романы с русскими, и сказал, что совершил "огромную ошибку". В то же время, его представители отвергали любые обвинения в причастности Гейтса к незаконной деятельности Эпштейна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Билл Гейтс назвал лишь три профессии, которые переживут поглощение ИИ.

Также "Комментарии" писали о скандале по делу Эпштейна. Билл Гейтс назвал имена россиянок, с которыми изменял жене.