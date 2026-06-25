Скандал у справі Епштейна: Білл Гейтс назвав імена росіянок, з якими зраджував дружині

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс під час закритих слухань у Конгресі США, присвячених зв’язкам впливових людей з Джеффрі Епштейном, визнав позашлюбні стосунки з кількома жінками. Серед них виявилися дві росіянки, зокрема гравчиння в бридж Міла Антонова та фізикиня-ядерниця Каріма Нігматуліна.

Білл Гейтс. Фото з відкритих джерел

Свідчення Гейтс дав 10 червня перед Комітетом Палати представників США з нагляду. Увага законодавців була зосереджена не лише на його знайомстві з Епштейном, а й на можливих спробах покійного фінансиста використати приватну інформацію для тиску.

Згідно зі стенограмою Гейтса, Епштейн знав про його особисті стосунки з росіянками та міг намагатися використати ці відомості, аби відновити контакт із бізнесменом. Водночас засновник Microsoft наголосив, що не вважає, що його безпосередньо шантажували.

"Ці стосунки не мали нічого спільного з моїм спілкуванням з Епштейном, але вони завдали болю моїй родині", — заявив Гейтс під час слухань.

Окрім Антонової та Нігматуліної, Гейтс підтвердив стосунки з медичною підприємицею Еліс Джейкобс Нессельродт. За даними оприлюднених матеріалів, цей роман почався ще до знайомства Гейтса з Епштейном.

Під час допиту також згадували електронні листи Епштейна, в яких той висував різні твердження про особисте життя Гейтса. Частину з них бізнесмен категорично заперечив, зокрема заяви про можливе захворювання, що передається статевим шляхом. Гейтс заявив, що шкодує про знайомство з Епштейном, назвавши його серйозною помилкою.

"Як тепер може бачити громадськість, виходячи з того, що було оприлюднено у файлах, Епштейн використовував інформацію про мої зради на додаток до численної брехні, яку він нашаровував зверху, щоб тиснути на мене, щоб я відновив з ним зв'язок. Йому ця спроба не вдалася, але це показує деякі способи, якими він намагався використати свою взаємодію зі мною для просування своїх планів. Мені взагалі не слід було зустрічатися з Епштейном", — сказав Гейтс.

Білл Гейтс також запевнив, що не знав про злочини фінансиста та ніколи не був свідком незаконних дій з його боку.

Зауважимо, що з 1994 по 2021 рік Білл Гейтс був одружений з Меліндою Френч Гейтс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Білл Гейтс вибачився перед працівниками за зв’язки з Епштейном.

Також "Коментарі" писали, що у Гокінга пояснили його фото з жінками в бікіні у скандальних файлах Епштейна.