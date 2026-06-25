Скандал у справі Епштейна: Білл Гейтс назвав імена росіянок, з якими зраджував дружині

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Slava Kot
Співзасновник Microsoft Білл Гейтс під час закритих слухань у Конгресі США, присвячених зв’язкам впливових людей з Джеффрі Епштейном, визнав позашлюбні стосунки з кількома жінками. Серед них виявилися дві росіянки, зокрема гравчиння в бридж Міла Антонова та фізикиня-ядерниця Каріма Нігматуліна.
Білл Гейтс. Фото з відкритих джерел
Свідчення Гейтс дав 10 червня перед Комітетом Палати представників США з нагляду. Увага законодавців була зосереджена не лише на його знайомстві з Епштейном, а й на можливих спробах покійного фінансиста використати приватну інформацію для тиску.
Згідно зі стенограмою Гейтса, Епштейн знав про його особисті стосунки з росіянками та міг намагатися використати ці відомості, аби відновити контакт із бізнесменом. Водночас засновник Microsoft наголосив, що не вважає, що його безпосередньо шантажували.
Окрім Антонової та Нігматуліної, Гейтс підтвердив стосунки з медичною підприємицею Еліс Джейкобс Нессельродт. За даними оприлюднених матеріалів, цей роман почався ще до знайомства Гейтса з Епштейном.
Під час допиту також згадували електронні листи Епштейна, в яких той висував різні твердження про особисте життя Гейтса. Частину з них бізнесмен категорично заперечив, зокрема заяви про можливе захворювання, що передається статевим шляхом. Гейтс заявив, що шкодує про знайомство з Епштейном, назвавши його серйозною помилкою.
Білл Гейтс також запевнив, що не знав про злочини фінансиста та ніколи не був свідком незаконних дій з його боку.
Зауважимо, що з 1994 по 2021 рік Білл Гейтс був одружений з Меліндою Френч Гейтс.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Білл Гейтс вибачився перед працівниками за зв’язки з Епштейном.
Також "Коментарі" писали, що у Гокінга пояснили його фото з жінками в бікіні у скандальних файлах Епштейна.