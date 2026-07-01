Розкрита дивна причина, чому Білл Гейтс мав копію манекену самого себе

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс роками залишався одним із найвпізнаваніших бізнесменів світу. Однак нові подробиці про його робочі звички можуть здивували навіть тих, хто давно стежить за кар'єрою мільярдера. Як повідомляє The Wall Street Journal, Гейтс мав спеціально виготовлений манекен, який повторював його фігуру та використовувався для підбору одягу перед важливими публічними заходами.

Білл Гейтс. Фото з відкритих джерел

За даними WSJ, команда, відповідальна за імідж Білла Гейтса, зберігала цілий гардероб однакових светрів нейтральних кольорів, сорочок, штанів та запасних окулярів. Перед конференціями, благодійними подіями чи телевізійними виступами співробітники формували кілька можливих образів, після чого демонстрували їх на манекені для оцінки та затвердження.

Метою цієї роботи було створення образу людини, яка виглядає спокійною, доступною та викликає довіру. За інформацією журналістів, одним з орієнтирів для цього іміджу був американський телеведучий Фред Роджерс, більш відомий як містер Роджерс. Він мав авторське шоу, яке виходило з 1968 по 2001 рік, що зробило його ключовим культурним орієнтиром для американських дітей.

Схоже, така стратегія виявилася ефективною. До 2019 року Гейтс стабільно входив до списків найшанованіших публічних постатей США, випереджаючи багатьох політичних та релігійних лідерів, зокрема Папу Римського чи Далай-ламу. У внутрішньому листуванні співробітники Microsoft відзначали високі результати соціологічних опитувань щодо його популярності.

Однак в останні роки імідж Білла Гейтса зазнав серйозного падіння. Усе через нову інформацію та його зв’язки з Джеффрі Епштейном. Гейтс визнав, що мав романи з росіянками, і сказав, що зробив "величезну помилку". Водночас його представники відкидали будь-які звинувачення у причетності Гейтса до незаконної діяльності Епштейна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Білл Гейтс назвав лише три професії, які переживуть поглинання ШІ.

Також "Коментарі" писали про скандал у справі Епштейна. Білл Гейтс назвав імена росіянок, з якими зраджував дружині.