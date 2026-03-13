Расправились ли уже США с новым верховным лидером Ирана: Трамп сделал заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его информации, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, отец которого, бывший верховный лидер, был д=ликвидирован в первый же день военной операции США и Израиля против Ирана, жив, но "ранен". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что Хаменеи не видели иранцы с момента его избрания в воскресенье духовной ассамблеей, а его первые комментарии зачитал телеведущий в четверг.
В частности, иранский чиновник сообщил Reuters, что новоназначенный верховный лидер получил легкие ранения, но продолжает выполнять свои обязанности, после того как государственное телевидение описало его как раненого на войне.
В Reuters напомнили, что в своих первых заявлениях Хаменеи пообещал и дальше блокировать Ормузский пролив и призвал соседние страны выдворить американцев со своих военных баз. В противном случае Иран предупредил об ударе расплаты.
