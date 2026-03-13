logo

Расправились ли уже США с новым верховным лидером Ирана: Трамп сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Расправились ли уже США с новым верховным лидером Ирана: Трамп сделал заявление

Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана жив, но "ранен"

13 марта 2026, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его информации, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, отец которого, бывший верховный лидер, был д=ликвидирован в первый же день военной операции США и Израиля против Ирана, жив, но "ранен". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Расправились ли уже США с новым верховным лидером Ирана: Трамп сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Хаменеи не видели иранцы с момента его избрания в воскресенье духовной ассамблеей, а его первые комментарии зачитал телеведущий в четверг.

В частности, иранский чиновник сообщил Reuters, что новоназначенный верховный лидер получил легкие ранения, но продолжает выполнять свои обязанности, после того как государственное телевидение описало его как раненого на войне.

"Я думаю, что он, вероятно, жив. Я думаю, что он ранен, но, вероятно, он жив в какой-то форме, знаете", — озвучил свое мнение Трамп в интервью программе "The Brian Kilmeade Show" на канале Fox News.

В Reuters напомнили, что в своих первых заявлениях Хаменеи пообещал и дальше блокировать Ормузский пролив и призвал соседние страны выдворить американцев со своих военных баз. В противном случае Иран предупредил об ударе расплаты.

Источник: https://www.reuters.com/world/trump-says-he-thinks-irans-new-supreme-leader-is-alive-damaged-2026-03-13/
