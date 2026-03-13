Чи вже США розправилися з новим верховним лідером Ірану: Трамп зробив заяву

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що, за його інформацією, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, батько якого, колишній верховний лідер, був д=ліквідований у перший же день військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, живий, але поранений. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
У матеріалі йдеться про те, що Хаменеї не бачили іранці з моменту його обрання в неділю духовною асамблеєю, а його перші коментарі зачитав телеведучий у четвер.
Зокрема, іранський чиновник повідомив Reuters, що новопризначений верховний лідер отримав легкі поранення, але продовжує виконувати свої обов'язки після того, як державне телебачення описало його як пораненого на війні.
У Reuters нагадали, що у своїх перших заявах Хаменеї пообіцяв і надалі блокувати Ормузьку протоку і закликав сусідні країни видворити американців зі своїх військових баз. А якщо ні, то Іран попередив про удар розплати.
