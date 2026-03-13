Чи вже США розправилися з новим верховним лідером Ірану: Трамп зробив заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що, за його інформацією, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, батько якого, колишній верховний лідер, був д=ліквідований у перший же день військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, живий, але поранений. Як передає портал "Коментарі", про це пише Reuters.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що Хаменеї не бачили іранці з моменту його обрання в неділю духовною асамблеєю, а його перші коментарі зачитав телеведучий у четвер.

Зокрема, іранський чиновник повідомив Reuters, що новопризначений верховний лідер отримав легкі поранення, але продовжує виконувати свої обов'язки після того, як державне телебачення описало його як пораненого на війні.

"Я думаю, що він, ймовірно, живий. Я думаю, що він поранений, але, ймовірно, він живий у якійсь формі, знаєте", — озвучив свою думку Трамп в інтерв'ю програмі The Brian Kilmeade Show на каналі Fox News.

У Reuters нагадали, що у своїх перших заявах Хаменеї пообіцяв і надалі блокувати Ормузьку протоку і закликав сусідні країни видворити американців зі своїх військових баз. А якщо ні, то Іран попередив про удар розплати.

