«Разнести к черту»: Трамп сделал резкие заявления о Кубе и Иране

Президент США Дональд Трамп снова угрожает новыми ударами по Ирану, если там продолжат убивать участников акций протеста.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

А Кубу глава Белого дома может "разнести к черту". Об этом Трамп сказал в интервью Salem News Channel.

По словам американского лидера, у Ирана "дела идут очень плохо".

"И я дал им понять, что если они начнут убивать людей, что они обычно делают во время своих беспорядков, если они это сделают, мы очень сильно по ним ударим", – заявил Трамп.

На замечание о том, что в Иране уже погибли десятки протестующих, президент США пояснил, что там была "давка" и люди погибли "из-за проблем с контролем толпы и других вещей".

Трамп также прокомментировал возможность усилить давление на коммунистический режим Кубы.

"Ну, я не думаю, что можно оказывать гораздо большее давление, кроме как просто войти туда и разнести это место к черту", — заявил американский президент.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление в своей соцсети Truth Social. Американский лидер отметил, что если бы не он, Россия уже владела бы всей Украиной.

Трамп также выразил сомнение в том, что другие страны НАТО защищали бы США в случае необходимости. Президент США напомнил, что якобы заставил страны НАТО платить в бюджет Альянса 5% ВВП вместо 2%.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что "самостоятельно закончил восемь войн", а Норвегия, член НАТО, "глупо решила" не давать ему Нобелевскую премию мира. По его словам, Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и он сомневается, что НАТО будет рядом с США, если это потребуется.