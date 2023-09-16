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Разногласия в Конгрессе: у Байдена ответили – может ли сократиться поддержка Украины

В Белом доме уверены, что Конгресс примет пакет поддержки для Украины, несмотря на разногласия

сегодня, 07:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом сохраняет уверенность, что, несмотря на разногласия, высказываемые разными представителями в Конгрессе США относительно продолжения поддержки Украины, законопроект с новым масштабным пакетом помощи в конечном итоге будет принят. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность во время брифинга высказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Разногласия в Конгрессе: у Байдена ответили – может ли сократиться поддержка Украины

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"На основе наших консультаций на Капитолийском холме мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования", — отметил советник.


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Он также убежден, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от поддержки в такой критический момент. Поэтому в администрации сохраняется уверенность, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, США в конце концов смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран.

Напомним, 7 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, что ждет Северную Корею, если та начнет помогать РФ в войне.

Также издание "Комментарии" сообщало – Энтони Блинкен назвал цель США в Украине. Конечная цель двойная. В первую очередь, конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду, отметил Блинкен.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3761950-u-bajdena-vpevneni-so-kongres-zrestou-uhvalit-masstabnij-paket-pidtrimki-ukraini.html
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