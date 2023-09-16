Разногласия в Конгрессе: у Байдена ответили – может ли сократиться поддержка Украины

Белый дом сохраняет уверенность, что, несмотря на разногласия, высказываемые разными представителями в Конгрессе США относительно продолжения поддержки Украины, законопроект с новым масштабным пакетом помощи в конечном итоге будет принят. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность во время брифинга высказал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"На основе наших консультаций на Капитолийском холме мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования", — отметил советник.

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Он также убежден, что и республиканцы, и демократы признают: Соединенные Штаты не могут отказаться от поддержки в такой критический момент. Поэтому в администрации сохраняется уверенность, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, США в конце концов смогут продолжить поддержку Украины и в дальнейшем возглавлять коалицию стран.

Напомним, 7 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Энтони Блинкен назвал цель США в Украине. Конечная цель двойная. В первую очередь, конечно, это отказать России в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже говорил, это станет открытым приглашением для агрессоров отовсюду, отметил Блинкен.



