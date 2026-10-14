Разведданные США под угрозой: о чем сейчас спорят в команде Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа разгорелась дискуссия о возможном прекращении передачи Украине американских разведывательных данных. Подобный вариант действительно обсуждается, однако окончательного решения пока нет.

США. Фото: из открытых источников

Сам Трамп публично преуменьшил вероятность такого шага. 13 октября он заявил журналистам, что Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной и оказывают Киеву помощь. При этом американский президент подчеркнул, что стремится положить конец войне России против Украины.

Однако за закрытыми дверями ситуация выглядит сложнее. По информации издания, некоторые чиновники выступают против прекращения обмена данными. В частности, против этой идеи, как утверждает источник, настроен директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Один из представителей администрации отметил, что Трамп сильно раздражен ситуацией и теоретически может распорядиться остановить передачу информации. При этом собеседник Semafor предложил более ограниченный вариант: прекратить делиться разведданными о целях в российском тылу, не отказываясь от всей помощи Украине.

Подобный сценарий вызывает особое внимание на фоне предыдущего опыта. В прошлом году Вашингтон на короткое время приостанавливал передачу разведывательной информации Киеву после напряженной встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Недавно украинский президент также заявлял, что Киев не получил от партнеров разведданных о российской ракетной атаке.

Пока неизвестно, приведет ли нынешняя дискуссия к конкретным ограничениям. Но сам факт обсуждения показывает, насколько важным инструментом давления на Киев может стать доступ к американской разведывательной информации.

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