Розвіддані США під загрозою: про що зараз сперечаються у команді Трампа

В адміністрації президента США Дональда Трампа спалахнула дискусія про можливе припинення передачі Україні американських розвідувальних даних. Подібний варіант справді обговорюється, проте остаточного рішення поки що немає.

США. Фото: із відкритих джерел

Сам Трамп публічно применшив імовірність такого кроку. 13 жовтня він заявив журналістам, що Сполучені Штати продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною та надають Києву допомогу. При цьому американський президент наголосив, що прагне покласти край війні Росії проти України.

Проте за зачиненими дверима ситуація виглядає складнішою. За інформацією видання, деякі чиновники виступають проти припинення обміну даними. Зокрема проти цієї ідеї, як стверджує джерело, налаштований директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Один із представників адміністрації зазначив, що Трамп дуже роздратований ситуацією і теоретично може розпорядитися зупинити передачу інформації. При цьому співрозмовник Semafor запропонував обмеженіший варіант: припинити ділитися розвідданими про цілі в російському тилу, не відмовляючись від всієї допомоги Україні.

Подібний сценарій викликає особливу увагу на тлі попереднього досвіду. Минулого року Вашингтон на короткий час припиняв передачу розвідувальної інформації Києву після напруженої зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Нещодавно український президент також заявляв, що Київ не отримав від партнерів розвідданих про російську ракетну атаку.

Поки що невідомо, чи приведе нинішня дискусія до конкретних обмежень. Але факт обговорення показує, наскільки важливим інструментом тиску на Київ може стати доступ до американської розвідувальної інформації.

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