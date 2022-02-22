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Разведка США озвучила новые цели Путина в Украине – под угрозой три города

Цель России – захват ряда украинских городов

сегодня, 12:13
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия намерена захватить три больших украинских города, кроме Киева. Такое заявление сделала репортер Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс на своей странице в Twitter.

Разведка США озвучила новые цели Путина в Украине – под угрозой три города

Военные - фото из открытых источников

По словам Джейкобса, в этих крупных украинских городах возможно военное вторжение и кибератаки.

"Сенсация: разведданные США показывают, что российское вторжение в Украину потенциально может быть нацелено на несколько городов за пределами столицы Киева — Харьков на северо-востоке и Одесса и Херсон на юге могут испытать военные и кибератаки, сообщают мне источники и Альберто Нарделли [внештатный корреспондент Bloomberg в Европе]", — написала Джейкобс на своей странице.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная Дума России. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что обе палаты российского парламента закрепят решение Путина о признании "ЛНР" и "ДНР" на заседании во вторник, 22 февраля.

Также "Комментарии" писали, что решение президента Владимира Путина направить войска, которых он назвал миротворцами, в восточные регионы Украины не является дальнейшим вторжением, которое приведет к более широкому пакету санкций, заявил представитель администрации Байдена, но Белый дом считает, что полное вторжение может произойти в любой момент. Белый дом объявил после заявления Путина о том, что США помешают инвестициям в эти сепаратистские районы.


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Источник: https://twitter.com/JenniferJJacobs/status/1495525412230815748
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