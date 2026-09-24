Разведка США предупредила Европы о подготовке атаки РФ: под ударом могут быть 3 страны

Американская разведка предупредила европейские правительства о возможной российской операции с использованием беспилотников, которые могут запускаться непосредственно с торговых судов в Средиземном море. Об этом сообщает испанская El Mundo, а подробности со ссылкой на источники приводит ряд европейских СМИ.

Разведка США. Фото: из открытых источников

В числе потенциальных целей называют Испанию, Францию и Италию. По данным источников, правительства этих стран получили информацию о возможном сценарии атаки. При этом публичных подтверждений того, что такая операция действительно готовится или уже началась, пока нет.

Предполагаемый сценарий связан с российскими беспилотниками "Гербера". По имеющимся данным, аппараты могут перевозиться в обычных транспортных контейнерах на коммерческих судах, а затем запускаться с моря. Источник, близкий к оборонному ведомству Литвы, заявил El Mundo, что речь идет о беспилотниках, которые могут быть спрятаны внутри контейнера и запущены с морской платформы.

"Гербера" имеет около двух метров в длину и примерно 2,5 метра размаха крыльев. Максимальная заявленная дальность оценивается примерно в 600 километров, хотя реальный показатель зависит от конфигурации аппарата и нагрузки. Украинская разведка относит этот БПЛА к многоцелевым системам, которые могут использоваться как ложные цели, разведывательные аппараты или ударные средства.

Согласно описываемому источниками сценарию, запуск может происходить примерно в 200-300 километрах от европейского побережья. В таком случае беспилотнику потребуется от часа с небольшим до примерно двух часов, чтобы достичь берега.

Небольшая боевая нагрузка ограничивает разрушительный потенциал аппарата, однако, как отмечают источники, ее может быть достаточно для повреждения оборудования, возникновения пожара или временной остановки работы порта либо аэропорта. Таким образом, потенциальный эффект может быть не только физическим, но и экономическим.

Информация о возможной операции, по сообщениям СМИ, начала распространяться после неожиданного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. Сам факт его поездки ранее подтверждали американские СМИ, однако детали переговоров официально не раскрывались.

Европейские правительства теперь оценивают полученные разведданные и возможные уязвимости критической инфраструктуры. При этом речь пока идет именно о предупреждении разведки и предполагаемом сценарии, а не о подтвержденной атаке.

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