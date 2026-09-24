Розвідка США попередила Європи про підготовку атаки РФ: під ударом можуть бути 3 країни

Американська розвідка попередила європейські уряди про можливу російську операцію з використанням безпілотників, які можуть запускатися безпосередньо з торгових суден у Середземному морі. Про це повідомляє іспанська El Mundo, а подробиці з посиланням на джерела наводить низка європейських ЗМІ.

Розвідка. Фото: з відкритих джерел

Серед потенційних цілей називають Іспанію, Францію та Італію. За даними джерел, уряди цих країн отримали інформацію про можливий сценарій атаки. При цьому публічних підтверджень того, що така операція справді готується чи вже почалася, поки що немає.

Передбачуваний сценарій пов'язаний із російськими безпілотниками "Гербера". За наявними даними, апарати можуть перевозитись у звичайних транспортних контейнерах на комерційних судах, а потім запускатися з моря. Джерело, близьке до оборонного відомства Литви, заявило El Mundo, що йдеться про безпілотників, які можуть бути заховані всередині контейнера і запущені з морської платформи.

"Гербера" має близько двох метрів завдовжки та приблизно 2,5 метра розмаху крил. Максимальна заявлена дальність оцінюється приблизно 600 кілометрів, хоча реальний показник залежить від конфігурації апарату та навантаження. Українська розвідка відносить цей БПЛА до багатоцільових систем, які можуть використовуватись як помилкові цілі, розвідувальні апарати чи ударні засоби.

Відповідно до описуваного джерелами сценарію, запуск може відбуватися приблизно за 200-300 кілометрів від європейського узбережжя. У такому випадку безпілотнику потрібно від години з невеликою до двох годин, щоб досягти берега.

Невелике бойове навантаження обмежує руйнівний потенціал апарату, проте, як зазначають джерела, його може бути достатньо для пошкодження обладнання, пожежі або тимчасової зупинки роботи порту або аеропорту. Таким чином, потенційний ефект може бути не лише фізичним, а й економічним.

Інформація про можливу операцію, за повідомленнями ЗМІ, почала поширюватися після несподіваного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. Сам факт його подорожі раніше підтверджували американські ЗМІ, проте деталі переговорів офіційно не розкривалися.

Європейські уряди тепер оцінюють отримані розвіддані та можливі вразливості критичної інфраструктури. При цьому мова поки йде саме про попередження розвідки та передбачуваний сценарій, а не про підтверджену атаку.

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