Разведка США рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдове

По разведданным США Россия пытается организовать митинги в Молдове, которые станут началом больших протестов. Их цель — свержение проевропейского правительства в стране и заменить его российскими силами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.



Протесты в Молдавии. Фото из открытых источников

Соединенные Штаты уверены, что Кремль работает над ослаблением правительства Молдовы, которое хочет более тесного сотрудничества с ЕС. Одно из таких проявлений стали антиправительственные протесты, которые проводит оппозиционная пророссийская партия "Шор", принадлежащая бежавшему в Израиль молдавскому олигарху.

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Кроме демонстраций, Москва также проводит дезинформационную политику, в частности, это касается недавних сообщений Минобороны РФ. В российском ведомстве заявили, что якобы украинские военные планировали нападение на территории Приднестровья. Украина опровергла такие обвинения, а в США назвали их необоснованными и ложными.

Недавно президент Молдовы заявила, что правительство РФ готовит диверсантов, прошедших военную подготовку. Санду считает, что такие люди могут быть переодеты в гражданское и попытаются захватить правительственные здания.

"США рассекречивают эти разведданные сейчас, пытаясь удержать Россию от невыполнения своих планов", — говорят представители США, напоминая, что перед вторжением РФ в Украину разведка предупреждала о действиях России.

Американские чиновники со ссылкой на разведданные считают, что военной угрозы для Молдовы пока нет. Тем не менее, они наблюдают за попытками Кремля дестабилизировать страны Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове рассказали, как решат проблему Приднестровья.

Также "Комментарии" писали, что Молдова ответила на критику России по поводу своей языковой политики.