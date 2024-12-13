Разворот в сторону РФ не пройдет бесследно: какое решение США приняли по Грузии

США запретят выдавать визы примерно 20 чиновникам Грузии, которые "ответственны за подрыв демократии". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Госдепа.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Мы стремимся к тому, чтобы чиновники, ответственные или соучастники подрыва демократии, подвергались визовым ограничениям", — говорится в заявлении.

В ведомстве избежали конкретных имен, кого коснулись санкции, но уточнили, что речь идет о действующих министрах парламента и правительства, правоохранителях и сотрудниках служб безопасности, а также частных лицах.

Отмечается, что США решительно осуждают "жестокое и неоправданное насилие" партии "Грузинская мечта" против протестующих и других граждан. В Госдепе добавили, что США готовят дополнительные действия, в том числе и санкции, чтобы все, кто "подрывает демократию" в Грузии, были привлечены к ответственности.

"Наши действия сегодня демонстрируют решимость США и дополняют ранее объявленные действия, к которым замешаны более 100 человек, связанных с "Грузинской мечтой", и члены их семей", — говорится в заявлении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Венгрия обещает блокировать возможные санкции Европейского Союза против грузинских топ-чиновников в связи с антизападным разворотом страны и подавлением проевропейских протестов. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет 444.hu.



