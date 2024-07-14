Реакция мировых лидеров на попытку убийства Дональда Трампа

14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании прозвучало несколько выстрелов, а кандидат в президенты США Дональд Трамп получил ранение уха. Впоследствии стало известно, что на митинге погиб один человек, двое были ранены, а нападавший убит. Мировые лидеры отреагировали на попытку убийства Трампа и осудили стрельбу.



Дональд Трамп после покушения на него. Фото из открытых источников

Один из первых на инцидент с покушением на Трампа отреагировал президент США Джо Байден. Американский лидер заявил, что в США нет места для такого насилия.

"Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь о нем и его семье, а также о всех, кто был на митинге, поскольку мы ждем дополнительной информации", — сказал Байден.

В первые часы после инцидента появилась реакция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, встречавшегося с Трампом за два дня до покушения в резиденции экс-президента.

"Мои мысли и молитвы с президентом Дональдом Трампом в эти темные часы", – написал Орбан на платформе X.

Премьер Израиля Беньямин Натаняху заявил, что шокирован покушением на Трампа и пожелал поправиться лидеру республиканцев.

"Мы с Сарой были шокированы очевидным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и быстрое выздоровление", — заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил политическое насилие и выразил соболезнования пострадавшим на митинге Трампа.

"Это невозможно переоценить — политическое насилие никогда не приемлемо. Мои мнения с бывшим президентом Трампом, с присутствовавшими на западе и со всеми американцами", — написал Трюдо на платформе X.

Также осудил политическое насилие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передавший наилучшие пожелания Трампу в своем заявлении. Подобное сообщение написал и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, который назвал инцидент "вызывающим беспокойство и тревогу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попытку убийства Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, кто покушался на Трампа. Им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс.