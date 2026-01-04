Реакция Папы Римского на похищение Мадуро военными США

Папа Римский Лев публично отреагировал на события в Венесуэле после того, как американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и вывезли его в США. Понтифик призвал уважать независимость государства, права человека и верховенство права, заявив, что следит за развитием ситуации с "душой, исполненной глубокой обеспокоенности".

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

4 января Папа Римский Лев во время воскресной молитвы на площади Святого Петра прокомментировал военную операцию США в Венесуэле во время которой был похищен авторитарный лидер Мадуро и его жена.

"Мы не должны медлить с преодолением насилия и вступлением на путь справедливости и мира, гарантируя в то же время суверенитет страны", — сказал Папа.

Отдельно понтифик подчеркнул важность соблюдения прав человека и конституционного порядка в Венесуэле. По его словам, любые политические трансформации должны проходить в рамках закона. Папа Лев, ставший первым в истории Папой из США, также призвал международное сообщество не игнорировать долгосрочные последствия силовых решений.

Заявление понтифика прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, ранее объявившего о намерении Вашингтона временно взять под контроль Венесуэлу после операции по задержанию Мадуро связывая это с незаконным оборотом наркотиков.

Еще в декабре Папа Лев предостерег Белый дом от использования военной силы для смены власти в Венесуэле. Тогда понтифик подчеркнул, что "благо венесуэльского народа должно преобладать над всеми другими соображениями".

