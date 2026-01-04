Реакція Папи Римського на викрадення Мадуро військовими США

Папа Римський Лев публічно відреагував на події у Венесуелі після того, як американські військові затримали президента країни Ніколаса Мадуро та вивезли його до США. Понтифік закликав поважати незалежність держави, права людини та верховенство права, заявивши, що стежить за розвитком ситуації з "душею, сповненою глибокого занепокоєння".

Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел

4 січня Папа Римський Лев під час недільної молитви на площі Святого Петра прокоментував військову операцію США у Венесуелі під час якої було викрадено авторитарного лідера Мадуро та його дружину.

"Ми не повинні зволікати з подоланням насильства та вступом на шлях справедливості та миру, гарантуючи водночас суверенітет країни", – сказав Папа.

Окремо понтифік наголосив про важливість дотримання прав людини та конституційного порядку у Венесуелі. За його словами, будь-які політичні трансформації мають відбуватися в межах закону. Папа Лев, який став першим в історії Папою зі США, також закликав міжнародну спільноту не ігнорувати довгострокові наслідки силових рішень.

Заява понтифіка пролунала на тлі слів президента США Дональда Трампа, який раніше оголосив про намір Вашингтона тимчасово взяти під контроль Венесуелу після операції із затримання Мадуро пов’язуючи це з незаконним обігом наркотиків.

Ще у грудні Папа Лев застерігав Білий дім від використання військової сили для зміни влади у Венесуелі. Тоді понтифік наголосив, що "благо венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями".

