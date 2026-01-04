З'явилися перші слова Мадуро після його викрадення американськими військовими з Венесуели

У мережі з’явилися перші публічні слова президента Венесуели Ніколаса Мадуро після його захоплення американськими військовими та вивезення до США. Це коротка фраза, яка була зафіксована камерами у Нью-Йорку.

Ніколас Мадуро в США. Фото з відкритих джерел

3 січня президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що американські сили завдали удару по Каракасу, тимчасово знеструмили частину столиці та провели рейд у резиденції Мадуро. За словами Трампа, під час спроби дістатися до захищеної кімнати президент Венесуели був затриманий разом із дружиною Сілією Флорес і згодом екстрадований до Сполучених Штатів.

Невдовзі в інтернеті почало поширюватися відео з Нью-Йорка, де Мадуро у наручниках, сандалях, під конвоєм заходить до штаб-квартири Управління боротьби з наркотиками (DEA). Помітивши камери, він підвів голову та коротко сказав англійською 5 слів.

"На добраніч. З Новим роком", — сказав Мадуро.

У США Мадуро вже доставили до федерального слідчого ізолятора. Генеральна прокурорка США Пем Бонді заявила, що йому висунуто низку тяжких обвинувачень, зокрема у змові з метою наркотероризму, імпорті кокаїну, незаконному зберіганні кулеметів і вибухових пристроїв, а також у змові, спрямованій проти Сполучених Штатів.

