Реакция США на секретный проект России по производству боевых беспилотников в Китае

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейской разведке сообщило, что у России есть секретный проект по производству военных беспилотников в Китае. В США отреагировали на эту информацию.



Спикер Совета нацибезопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Спикер Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о возможном производстве оружия в Китае, которое могло бы использоваться на войне против Украины. По его словам, это может быть случаем того, что китайская компания оказывает военную помощь находящейся под санкциями российской.

Вместе с тем, американское чиновник отметил, что США не зафиксировали конкретных действий, свидетельствующих о знании руководства Китая о военной помощи РФ.

"Однако правительство КНР также несет ответственность за то, чтобы его компании не оказывали смертельную помощь", — сказал спикер.

Представитель Совета национальной безопасности США подчеркнул, что Китай делает недостаточно для того, чтобы полностью выполнять санкции и заблокировать доступ России к военной технике на рынке КНР.

"Эти транзакции являются еще одним доказательством того, что усилия правительства КНР явно не отвечают требованиям", — сказал чиновник и добавил, что США готовы принять меры против китайских компаний, а также проверить банки, которые помогли в переводе средств компании, находящейся в России под санкциями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на заявление Зеленского, в котором он рассказал об использовании Россией китайских спутников для подготовки удара по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине.