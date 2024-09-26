Реакция США на секретный проект России по производству боевых беспилотников в Китае

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Slava Kot
Агентство Reuters со ссылкой на два источника в европейской разведке сообщило, что у России есть секретный проект по производству военных беспилотников в Китае. В США отреагировали на эту информацию.
Спикер Совета нацибезопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников
Спикер Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о возможном производстве оружия в Китае, которое могло бы использоваться на войне против Украины. По его словам, это может быть случаем того, что китайская компания оказывает военную помощь находящейся под санкциями российской.
Вместе с тем, американское чиновник отметил, что США не зафиксировали конкретных действий, свидетельствующих о знании руководства Китая о военной помощи РФ.
Представитель Совета национальной безопасности США подчеркнул, что Китай делает недостаточно для того, чтобы полностью выполнять санкции и заблокировать доступ России к военной технике на рынке КНР.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на заявление Зеленского, в котором он рассказал об использовании Россией китайских спутников для подготовки удара по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Китай в ООН выступил с заявлением о войне в Украине.
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