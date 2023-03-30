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Реакция Запада на арест американского журналиста в России

Государственные деятели США и организации отреагировали на арест американского журналиста в России. Все они заявляют о незаконном заключении американца и требуют отпустить журналиста.

сегодня, 18:35
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Автор:

Slava Kot

Американского журналиста Эвана Гершковича, работающего в издании The Wall Street Journal, задержали в России и обвиняют в шпионаже. На такие действия Российской Федерации отреагировали международные организации и законодатели. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Реакция Запада на арест американского журналиста в России

Американский журналист Эван Гершкович. Фото из открытых источников

Член Палаты представителей США Джаред Московиц назвал арест американского журнала суть обычным "похищением".


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"Мы с Путиным на очень опасной территории. Это не та игра, в которую должен играть Путин. Я думаю, что Джо Байден показал, что он не тот, с кем развлечься, когда дело доходит до подобных вещей", — сказал Московиц и добавил, что Гершковича "следует немедленно отпустить".

Другой представитель США Адам Шифф называет эту ситуацию типичной для Российской Федерации.

"Это очень типичное российское поведение, которое заключается в том, чтобы захватить американцев, использовать их как рычаг влияния. Способ простого усиления давления на Запад, сигнализируя о том, что Москва собирается использовать любые инструменты, которые она имеет, включая фактически заложники", – говорит демократ от Калифорнии Адам Шифф.

Национальный пресс-клуб, занимающийся делами журналистов и специалистов по связи, призывает отпустить американского журналиста.

"Эван Гершкович – журналист. Его следует немедленно отпустить невредимым и позволить ему вернуться к своей важной работе", – заявила президент Национального пресс-клуба Эйлин О'Райли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурент Трампа и потенциальный президент США приедут в Украину.

Также "Комментарии" писали о российском посольстве, резко отреагировавшем на заявления США о создании трибунала для РФ.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-30-23/index.html
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