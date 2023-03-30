Реакция Запада на арест американского журналиста в России

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Slava Kot
Американского журналиста Эвана Гершковича, работающего в издании The Wall Street Journal, задержали в России и обвиняют в шпионаже. На такие действия Российской Федерации отреагировали международные организации и законодатели. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Американский журналист Эван Гершкович. Фото из открытых источников
Член Палаты представителей США Джаред Московиц назвал арест американского журнала суть обычным "похищением".
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Другой представитель США Адам Шифф называет эту ситуацию типичной для Российской Федерации.
Национальный пресс-клуб, занимающийся делами журналистов и специалистов по связи, призывает отпустить американского журналиста.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конкурент Трампа и потенциальный президент США приедут в Украину.
Также "Комментарии" писали о российском посольстве, резко отреагировавшем на заявления США о создании трибунала для РФ.
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