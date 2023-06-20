Реальная ли угроза применения Путиным тактического ядерного оружия: ответ Байдена

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Кравцев Сергей
Риски применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина очень высоки. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
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Байден назвал заявление Путина о том, что Кремль разместил свое первое тактическое ядерное оружие в Беларуси, "абсолютно безответственным".
Напомним, на прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское тактические боеголовки, часть из которых в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.
Читайте также на портале "Комментарии" — часть штурмовой авиации Республики Беларусь (РБ) получила способность наносить удары ядерным оружием, а с 3 апреля на одном из российских полигонов начали обучение белорусским расчетам порядка применения "Искандер-М". Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Похоже, Кремль на самом деле решил начать распространение ядерного вооружения. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".
Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль будет не в восторге: Байден заявил, что отношения между США и Китаем на "правильном пути".
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