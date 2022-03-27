Речь Байдена об Украине: на что следует обратить внимание

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Козлова Альбіна
Президент США Джо Байден во время визита в Польшу 26 марта встретился в Варшаве с украинскими беженцами, а потом выступил с речью о войне в Украине. Как оцениваете озвученные Байденом тезисы и реакцию на них? Так ли сильна была эта речь, как заявлялось ранее?
Фото иллюстративное / Pixabay
Политический эксперт Светлана Кушнир обращает внимание, что выступление Джо Байдена в Польше прошло, фактически, под грохот ракетного удара путинской орды по Львову. И вряд ли это случайность. Россия продолжает демонстрировать свою неадекватность. И США важно демонстрировать, что агрессору придется заплатить за всё.
По ее словам, исходя из заявлений главы Белого дома, мы понимаем, что западный мир будет и дальше идти путем постепенных удушающих экономических санкций против РФ. У него время есть. В отличие от сотен тысяч мирных украинцев, которые сейчас находятся в ужасающих условиях под обстрелами в Мариуполе, Харькове, Чернигове.
Светлана Кушнир акцентирует, что речь Байдена вдохновляющей всё же больше восприняли поляки, чем украинцы, месяц бьющихся с оккупантами и рассчитывающие на реальные действия, а не слова.
По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвоката Михаила Дяденко, президент США произнес в Польше мировоззренческую речь, которая тщательно готовилась.
Он считает, что основных "смыслов" выступления Байдена – три:
– в Украине идет война за демократические ценности, это война, которая определит будущее современного мира, США не оставят Украину наедине с агрессором;
– помощь, которую Штаты предоставляют Украине, может быть увеличена согласно нашим потребностям (всё, что может быть предоставлено – будет предоставлено);
– при этом США не станут непосредственно вмешиваться в войну в Украине и не станут стороной конфликта.
"Речь главы Белого дома сложно назвать "знаковой", как было анонсировано накануне этого выступления. В итоге было много разочарованных заявлений и постов в соцсетях. Но даже то, что было произнесено – имеет огромное значение для Украины. Тем более, что какие-то моменты можно читать между строк, а что-то могло быть просто не сказано, но будет сделано. Фактически, слова Байдена следует понимать так, что США не рассматривают проигрыша Украины – и будут делать всё необходимое для того, чтобы мы победили. И в экономическом смысле, и в политическом, и в военном, – поясняет Михаил Дяденко. – Следует также понимать, что для Байдена, и для ряда американских институтов (условные "Демпартия", "Пентагон") победа Украины – это своего рода сатисфакция за проигрыш в Афганистане. Поэтому ставки подняты очень высоко".
Как сообщал портал, эксперты оценили ситуацию на 32-й день с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.
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