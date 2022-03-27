Речь Байдена об Украине: на что следует обратить внимание

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу 26 марта встретился в Варшаве с украинскими беженцами, а потом выступил с речью о войне в Украине. Как оцениваете озвученные Байденом тезисы и реакцию на них? Так ли сильна была эта речь, как заявлялось ранее?

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В Польше и Словакии идет подготовка к обороне границ



Политический эксперт Светлана Кушнир обращает внимание, что выступление Джо Байдена в Польше прошло, фактически, под грохот ракетного удара путинской орды по Львову. И вряд ли это случайность. Россия продолжает демонстрировать свою неадекватность. И США важно демонстрировать, что агрессору придется заплатить за всё.



"То, что американский президент ещё раз расставил акценты и дал понять руководству РФ, что все их преступления получат должную оценку и наказание – это хороший сигнал для Украины. Да, мы хотели большего. Надеемся, что это большее и получим. И что США продолжат оказывать нам помощь, предоставлять вооружение, в том числе – передадут, наконец, системы ПВО и авиацию", – отмечает Светлана Кушнир.

По ее словам, исходя из заявлений главы Белого дома, мы понимаем, что западный мир будет и дальше идти путем постепенных удушающих экономических санкций против РФ. У него время есть. В отличие от сотен тысяч мирных украинцев, которые сейчас находятся в ужасающих условиях под обстрелами в Мариуполе, Харькове, Чернигове.



"Нам говорят, что надо ждать. Что надо держаться. Что надо продолжать давать отпор. Мы это понимаем. Но рассчитываем всё же на более серьезную помощь вооружением, а также на трансферт технологий, которые необходимы в для укрепления отечественной обороноспособности и восстановления ВПК", – подчеркивает эксперт.

Светлана Кушнир акцентирует, что речь Байдена вдохновляющей всё же больше восприняли поляки, чем украинцы, месяц бьющихся с оккупантами и рассчитывающие на реальные действия, а не слова.



"Ну, а за кулисами в Варшаве, уверена, шли обсуждения плана защиты Польши – члена НАТО – от всё более вероятной агрессии РФ и против нее. И вряд ли случайно на днях польские власти запросили усиление контингента для своих границ с Беларусью (ставшей, по сути, марионеткой РФ). Аналогичная подготовка идет в Словакии, где начали нести службу новые установки типа "Патриот", чтобы контролировать небо. А раз там появились "Патриоты", есть шанс, что установки С-300, ранее бывшие в Словакии, вскоре начнут защищать украинское небо – в Украине", – резюмирует эксперт.

То, что было произнесено – имеет огромное значение для Украины



По мнению руководителя Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвоката Михаила Дяденко, президент США произнес в Польше мировоззренческую речь, которая тщательно готовилась.



"В ней явно выверялось каждое слово, что, впрочем, не помешало Байдену озвучить какие-то моменты и от себя, которые затем пришлось корректировать его администрации. В том числе меседжи касательно необходимости скорейшей смены власти в России", – отмечает эксперт.

Он считает, что основных "смыслов" выступления Байдена – три:

– в Украине идет война за демократические ценности, это война, которая определит будущее современного мира, США не оставят Украину наедине с агрессором;

– помощь, которую Штаты предоставляют Украине, может быть увеличена согласно нашим потребностям (всё, что может быть предоставлено – будет предоставлено);

– при этом США не станут непосредственно вмешиваться в войну в Украине и не станут стороной конфликта.



"Речь главы Белого дома сложно назвать "знаковой", как было анонсировано накануне этого выступления. В итоге было много разочарованных заявлений и постов в соцсетях. Но даже то, что было произнесено – имеет огромное значение для Украины. Тем более, что какие-то моменты можно читать между строк, а что-то могло быть просто не сказано, но будет сделано. Фактически, слова Байдена следует понимать так, что США не рассматривают проигрыша Украины – и будут делать всё необходимое для того, чтобы мы победили. И в экономическом смысле, и в политическом, и в военном, – поясняет Михаил Дяденко. – Следует также понимать, что для Байдена, и для ряда американских институтов (условные "Демпартия", "Пентагон") победа Украины – это своего рода сатисфакция за проигрыш в Афганистане. Поэтому ставки подняты очень высоко".

Как сообщал портал, эксперты оценили ситуацию на 32-й день с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.



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