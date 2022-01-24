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Рекомендации Госдепа: дипломаты могут добровольно покинуть Украину и вывезти свои семьи

Госдепартамент США разрешил части сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Американцам рекомендовано уехать из страны

сегодня, 08:32
Автор:

Кравцев Сергей
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Госдепартамент США одобрил решение о том, чтобы часть сотрудников посольства США в Киеве выехала из Украины вместе со своими семьями. Кроме того, гражданам США рекомендована без надобности не приезжать в Украину, а тем, кто сейчас находится в стране, по возможности покинуть эту территорию. Как передает издание "Комментарии", об этом заявили чиновники Госдепа США, сообщает AP.

Рекомендации Госдепа: дипломаты могут добровольно покинуть Украину и вывезти свои семьи

Госдепартамент США. Фото из открытых источников

При этом в Госдепе чётко расставили акценты, что такое сообщение не стоит трактовать как эвакуацию, которая в основном проводится в тех странах, где совсем скоро должна начаться или уже началась война. Посольство США в Киеве будет продолжать работать в штатном режиме. При этом семьи дипломатов должны обязательно быть эвакуированы, а сами дипломаты по желанию.

Собеседник издания в госдепе США отметил, что Вашингтон называет такой шаг временным и не говорит о том, что США перестали поддерживать Украину.

В США еще раз подчеркнули, что ситуация на украино-российской границе, а также на границе Украины с оккупированным Донбассом и аннексированным Крымом может ухудшиться в любой момент. Россия может пойти на эскалацию без каких-либо предупреждений.

Помимо рекомендации для работников Госдепа Вашингтон предоставил обновленные рекомендации для поездки в Украину всем американцам. Причин, почему гражданам США, стоит воздержаться от поездок в Украину, называется две. Первая – агрессивные действия РФ. Вторая – новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-antony-blinken-europe-evacuations-45d1a477929caefe1f0626a5ca42afd0
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