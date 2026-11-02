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Рекорд Байдена побит окончательно: с какой страшной проблемой Трамп подходит к выборам в США

Стоимость дизеля выросла примерно на 70% за год, а бензин подорожал более чем на треть

2 ноября 2026, 15:41
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Кравцев Сергей

Американские водители столкнулись с резким ростом расходов на топливо во время второго президентского срока Дональда Трампа. Как сообщает Financial Times, средняя цена дизеля в США в начале ноября 2026 года достигла примерно 6,30 доллара за галлон – около 1,66 доллара за литр. Это почти на 70% выше прошлогоднего уровня и близко к рекорду в 6,53 доллара за галлон, зафиксированному в сентябре.

Рекорд Байдена побит окончательно: с какой страшной проблемой Трамп подходит к выборам в США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Средняя стоимость дизеля при нынешней администрации составляет 4,339 доллара за галлон против 4,076 доллара во время президентства Джо Байдена. Бензин в начале ноября продается в среднем примерно по 4,20 доллара за галлон. После возвращения Трампа в Белый дом его цена выросла более чем на треть, хотя пока остается ниже максимума в 5,02 доллара, установленного в 2022 году.

Одной из главных причин подорожания называют военную операцию США против Ирана, начавшуюся в феврале. В ответ Тегеран заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив. Дополнительное давление на рынок оказали удары по нефтеперерабатывающим предприятиям на Ближнем Востоке и последствия украинских атак на российские НПЗ.

Администрация Трампа утверждает, что операция была необходима для сдерживания ядерной программы Ирана, а после завершения боевых действий цены должны пойти вниз. Власти также ослабили некоторые экологические и логистические ограничения и призвали губернаторов временно отказаться от местных акцизов на топливо.

Еще одной мерой стало временное смягчение санкционных ограничений на импорт российского дизеля. На первом этапе предусмотрены поставки 300 тысяч тонн, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а позднее – дополнительный миллион тонн. Однако аналитики сомневаются, что эти объемы смогут заметно стабилизировать рынок, в том числе из-за повреждений российских НПЗ.

Дорожающее топливо уже отражается на инфляции: индекс цен на личные потребительские расходы в сентябре вырос до 3,6% против 2,6% на момент вступления Трампа в должность. По данным опросов, 56% американских избирателей считают, что их финансовое положение ухудшилось.

Дополнительное раздражение вызвали результаты Exxon и Chevron, совокупная квартальная прибыль которых приблизилась к 25,3 млрд долларов. Экономические вопросы становятся одним из факторов общественной дискуссии накануне промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

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Источник: https://www.ft.com/content/ee2748fb-9f85-4095-b599-526e5a4a6baa?syn-25a6b1a6=1
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