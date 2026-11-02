Рекорд Байдена побитий остаточно: з якою страшною проблемою Трамп підходить до виборів у США

Американські водії зіткнулися з різким зростанням витрат на пальне під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Як повідомляє Financial Times, середня ціна дизеля в США на початку листопада 2026 досягла приблизно 6,30 долара за галон — близько 1,66 долара за літр. Це майже на 70% вище за торішній рівень і близько до рекорду в 6,53 долара за галон, зафіксованому у вересні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Середня вартість дизеля за нинішньої адміністрації становить 4,339 долара за галон проти 4,076 долара під час президентства Джо Байдена. Бензин на початку листопада продається в середньому приблизно по 4,20 долара за галон. Після повернення Трампа до Білого дому його ціна зросла більш ніж на третину, хоча поки що залишається нижчою за максимум у 5,02 долара, встановлений у 2022 році.

Однією з головних причин подорожчання називають військову операцію США проти Ірану, яка розпочалася у лютому. У відповідь Тегеран заблокував рух танкерів через Ормузьку протоку. Додатковий тиск на ринок чинили удари по нафтопереробних підприємствах на Близькому Сході та наслідки українських атак на російські НПЗ.

Адміністрація Трампа стверджує, що операція була потрібна для стримування ядерної програми Ірану, а після завершення бойових дій ціни мають піти вниз. Влада також послабила деякі екологічні та логістичні обмеження та закликала губернаторів тимчасово відмовитися від місцевих акцизів на паливо.

Ще одним заходом стало тимчасове пом'якшення обмежень санкцій на імпорт російського дизеля. На першому етапі передбачено постачання 300 тисяч тонн, у листопаді – ще 500 тисяч тонн, а пізніше – додатковий мільйон тонн. Проте аналітики сумніваються, що ці обсяги матимуть змогу помітно стабілізувати ринок, у тому числі через пошкодження російських НПЗ.

Паливо, що дорожчає, вже відбивається на інфляції: індекс цін на особисті споживчі витрати у вересні зріс до 3,6% проти 2,6% на момент вступу Трампа на посаду. За даними опитувань, 56% американських виборців вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося.

Додаткове роздратування викликали результати Exxon і Chevron, сукупний квартальний прибуток яких наблизився до 25,3 млрд. доларів. Економічні питання стають одним із чинників суспільної дискусії напередодні проміжних виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада.

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