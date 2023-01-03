Рекордный уровень голода и невиданный рост цен, - NYT о странах, которые могут не пережить войну в Украине

Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года положило начало не только массовой гибели гражданского населения, но невиданному ранее кризису, который ударил даже по самым стойким странам мира. Так, согласно недавнему исследованию авторитетного издания The New York Times, непрекращающаяся война в Украине может привести к росту цен в США на 60%, а африканское государство Судан, к примеру, и вовсе может столкнуться с невиданным уровнем голода, там цены могут подняться 1900%.

фото тематическое, из открытых источников

Москва не прекращает разрушать инфраструктуру украинских городов, ежедневные бомбардировки уничтожают ключевые объекты энергосети, а от осколков ракет и градов продолжает гибнуть мирное населения. Из-за постоянных обстрелов, говориться в материале The New York Times, в том числе блокируется вывоз пшеницы из Украины и других востребованных зерновых культур. Сложившаяся ситуация в перспективе может довести беднейшие страны мира до катастрофического уровня голода, миллионам гражданам может быть перекрыт доступ к элементарным продуктам питания.

По данным The New York Times, босфорский пролив в данный момент переполнен суднами с украинской пшеницей, они стоят в длинной очереди не часами, а днями, ожидая проверок. Этот пролив стал последним шансом для мира избежать "голодной катастрофы", ведь после российского вторжения в Украину, стоимость и спрос на пшеницу возросли в разы. Это обусловлено тем, что часть наиболее плодотворных земель Украины находятся или в оккупации, или под постоянными обстрелами. Таким образом, неизвестно, когда один из крупнейших на планете поставщиков пшеницы – Украина, сможет возобновить производство данной зерновой культуры в соответствии с ее потреблением в мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что вооруженные силы Польши закупят рекордное количество винтовок отечественного производства.

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