logo

BTC/USD

16754.01

ETH/USD

1217.79

LTC/USD

75.77

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Рекордный уровень голода и невиданный рост цен, - NYT о странах, которые могут не пережить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордный уровень голода и невиданный рост цен, - NYT о странах, которые могут не пережить войну в Украине

По данным The New York Times, в перспективе в США могут подняться цены на 60%, не говоря уже о бедных государствах, таких, к примеру, как Судан

сегодня, 10:52
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года положило начало не только массовой гибели гражданского населения, но невиданному ранее кризису, который ударил даже по самым стойким странам мира. Так, согласно недавнему исследованию авторитетного издания The New York Times, непрекращающаяся война в Украине может привести к росту цен в США на 60%, а африканское государство Судан, к примеру, и вовсе может столкнуться с невиданным уровнем голода, там цены могут подняться 1900%.

Рекордный уровень голода и невиданный рост цен, - NYT о странах, которые могут не пережить войну в Украине

фото тематическое, из открытых источников

Москва не прекращает разрушать инфраструктуру украинских городов, ежедневные бомбардировки уничтожают ключевые объекты энергосети, а от осколков ракет и градов продолжает гибнуть мирное населения. Из-за постоянных обстрелов, говориться в материале The New York Times, в том числе блокируется вывоз пшеницы из Украины и других востребованных зерновых культур. Сложившаяся ситуация в перспективе может довести беднейшие страны мира до катастрофического уровня голода, миллионам гражданам может быть перекрыт доступ к элементарным продуктам питания.

По данным The New York Times, босфорский пролив в данный момент переполнен суднами с украинской пшеницей, они стоят в длинной очереди не часами, а днями, ожидая проверок. Этот пролив стал последним шансом для мира избежать "голодной катастрофы", ведь после российского вторжения в Украину, стоимость и спрос на пшеницу возросли в разы. Это обусловлено тем, что часть наиболее плодотворных земель Украины находятся или в оккупации, или под постоянными обстрелами. Таким образом, неизвестно, когда один из крупнейших на планете поставщиков пшеницы – Украина, сможет возобновить производство данной зерновой культуры в соответствии с ее потреблением в мире.

Напомним, ранее мы сообщали, что вооруженные силы Польши закупят рекордное количество винтовок отечественного производства. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29319294,wojna-w-ukrainie-wpedza-swiat-w-glod-alarmujacy-raport-nyt.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!