Решатся ли Штаты дать разрешение на использование их оружия для ударов по территории РФ

Правда в том, отмечает Тарас Загородний, что США до сих пор продолжают бояться ядерной войны, которую, якобы, может начать Россия. Именно поэтому позиция Вашингтона по поводу нанесения ударов американским оружием по территории РФ не меняется, подчеркивает эксперт.

Американское оружие

Как считает политолог, Украина должна исходить из того, что Штаты никогда не разрешат использовать их оружие для ударов по территории страны-агрессора, поскольку Россия является ядерным государством.

Однако Загородний не исключает, что могут быть приняты какие-либо гибридные сценарии. К примеру, по его мнению, на американский истребитель F-16 могут навешать украинские КАБы и ими забрасывать территорию России. Такой вариант может быть приемлем для Соединенных Штатов, считает эксперт, и добавляет, что в этом случае не пойдет речь о том, что по РФ летят американские боеприпасы.

При этом политолог исключил вероятность всех других вариантов, предусматривающих даже точечные удары по военным объектам, находящимся на территории РФ.

То есть, подчеркнул политолог, Украина может бить по территории России только оружием собственного производства, поэтому в этом направлении и нужно мобилизовать свой ресурс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Соединенные Штаты выступают категорически против использования их оружия для нанесения ударов по территории России. В частности, недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявил , что американское оружие, получаемое ВСУ, должно быть использовано исключительно на территории Украины.

При этом президент Владимир Зеленский не понимает, почему западные партнеры из НАТО еще и отказываются помогать Украине сбивать российские ракеты. По его словам, такие действия не представляют никаких угроз и исключают утверждение, что НАТО вступило в войну, ведь не пострадает ни российская техника, ни российские военные.