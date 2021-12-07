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Решительный шаг США: какие санкции угрожают России

Байден сказал Путину, что ему угрожают самые строгие санкции, если он вторгнется в Украину

сегодня, 12:11
Автор:

Карина Ожерельева
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Во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и сообщит ему, что Россия подвергнется жесточайшим экономическим санкциям, если она вторгнется в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Решительный шаг США: какие санкции угрожают России

Президент России Владимир Путин - Reuters

Чиновники США сказали, что санкции могут быть направлены на крупнейшие российские банки и способность Москвы конвертировать рубли в доллары и другие валюты. Такие шаги направлены на то, чтобы заставить Путина отказаться от использования тысячи военных, собранных у границы с Украиной для нападения.

Кремль неоднократно отрицал такие намерения и отмечал, что его войска носят исключительно оборонительный характер. В свою очередь, Россия выразила обеспокоенность по поводу намерений Украины и заявила, что хочет гарантий, что Киев не будет использовать силу, чтобы попытаться вернуть территорию, потерянную поддерживаемыми Россией сепаратистами.

В преддверии своих первых с июля прямых переговоров с Путиным Байден провел консультации с европейскими союзниками в понедельник, 6 декабря, чтобы обсудить планы санкций против России и найти сильную союзническую позицию для поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.

Байден общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Они призвали Россию к деэскалации напряженности и возвращения к дипломатии и заявили, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по "скоординированному и всеобъемлющему подходу", сказал Белый дом.

Отдельный источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что обсуждали нападения на ближайшее окружение Путина, но решение не было принято.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что остается непонятным, принял ли Путин окончательное решение по вторжению в Украину.

Ожидается, что видеозвонок, в котором Байден будет говорить из ситуационной комнаты Белого дома, состоится примерно в 15:00 по Гринвичу.

Как сообщали ранее "Комментарии", сенатор-республиканец от Вашингтона Джонни Эрнст призвал президента Джо Байдена быть "очень четким и очень решительным" в своем предстоящем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, поскольку официальные лица США все больше озабочены возможным вторжением России в Украину.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/currencies/biden-putin-set-crucial-call-over-ukraine-2021-12-07/
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