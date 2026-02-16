Республиканцы не готовы отврорачиваться от Украины: из США пришли хорошие новости

Рубрики
Кравцев Сергей
Новость об открытии в Украине американского канала, принадлежащего второму Трампу Кристоферу Радди, следует воспринимать исключительно положительной историей. Это означает, что долгосрочные интересы этого крыла американского эстеблишмента к Украине есть. И это хорошо для нас. Ибо промышленный капитал, стоящий за Республиканской партией, имеет более длительный период планирования и реализации своих проектов. А это и обмен технологиями, занятость в реальном секторе экономики. Такое мнение высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.
США. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, в отличие от спекулятивного капитала из финансового сектора, который мыслит короткими периодами и нацелен на быстрые деньги, обычно не остающиеся в стране. Это уже ближе к Демократической партии.
Он добавляет, в частности, в своем выступлении на Мюнхенской конференции Рубио ясно указал на сворачивание "глобализации" в том формате, в котором она была. Эйфория от триумфа натолкнула нас на опасное мнение, что мы вошли в конец истории. Обман, что все будут либеральными демократиями, а торговые связи заменят нам государственность. Это была дурацкая идея, которая игнорировала уроки тысячелетий, задокументированной истории человечества.
