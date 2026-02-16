logo

Республиканцы не готовы отврорачиваться от Украины: из США пришли хорошие новости
НОВОСТИ

Республиканцы не готовы отврорачиваться от Украины: из США пришли хорошие новости

Промышленный капитал, стоящий за Республиканской партией, имеет более длительный период планирования и реализации своих проектов

16 февраля 2026, 06:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новость об открытии в Украине американского канала, принадлежащего второму Трампу Кристоферу Радди, следует воспринимать исключительно положительной историей. Это означает, что долгосрочные интересы этого крыла американского эстеблишмента к Украине есть. И это хорошо для нас. Ибо промышленный капитал, стоящий за Республиканской партией, имеет более длительный период планирования и реализации своих проектов. А это и обмен технологиями, занятость в реальном секторе экономики. Такое мнение высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Республиканцы не готовы отврорачиваться от Украины: из США пришли хорошие новости

США. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, в отличие от спекулятивного капитала из финансового сектора, который мыслит короткими периодами и нацелен на быстрые деньги, обычно не остающиеся в стране. Это уже ближе к Демократической партии.

"Не случайно считаю, что канал будет возглавлять Людмила Немыря – жена одного из ближайших соратников Юлии Тимошенко. Пока большинство украинских политиков думают, что "вернутся демократы и все будет по старинке", Тимошенко активно выстраивает отношения с администрацией Трампа, активно закрепляясь в правоконсервативной нише, продвигая повестку дня, которая созвучна с тем, что активно продвигают республиканцы (и, судя по всему, у нее это получается). В частности, относительно отношения к ЛГБТ, глобалистским структурам, ставке на рост суверенитета каждой отдельной страны, протекционизму и тому подобное", – отметил Загородний.

Он добавляет, в частности, в своем выступлении на Мюнхенской конференции Рубио ясно указал на сворачивание "глобализации" в том формате, в котором она была. Эйфория от триумфа натолкнула нас на опасное мнение, что мы вошли в конец истории. Обман, что все будут либеральными демократиями, а торговые связи заменят нам государственность. Это была дурацкая идея, которая игнорировала уроки тысячелетий, задокументированной истории человечества.

Читайте на портале "Комментарии" — госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не планируют выходить из НАТО. По его словам, важно, чтобы партнеры были сильными, ведь это позволяет быть сильнее и самому Альянсу.




