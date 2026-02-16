Республіканці не готові відвертатися від України: з США прийшли хороші новини

Новину про відкриття в Україні американського каналу, який належить другу Трампа Крістоферу Радді, варто сприймати виключно позитивною історією. Це означає, що довгострокові інтереси у цього крила американського естеблішменту до України є. І це добре для нас. Бо промисловий капітал, який стоїть за Республіканською партією, має довший період планування та реалізації своїх проєктів. А це і обмін технологіями, зайнятість у реальному секторі економіки тощо. Так думку висловив керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.

США. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, на відміну від спекулятивного капіталу з фінансового сектору, який мислить короткими періодами та націлений на швидкі гроші, які зазвичай не залишаються у країні. Це вже ближче до Демократичної партії.

"Не випадковим вважаю, що канал буде очолювати Людмила Немиря – дружина одного з найближчих соратників Юлії Тимошенко. Поки більшість українських політиків думає, що "повернуться демократи і все буде по-старому", Тимошенко активно вибудовує стосунки з адміністрацією Трампа, активно закріплюючись у правоконсервативній ніші, просуваючи порядок денний, який співзвучний із тим, що активно просувають республіканці (і, судячи з усього, у неї це виходить). Зокрема, щодо ставлення до ЛГБТ, глобалістських структур, ставки на зростання суверенітету кожної окремої країни, протекціонізму тощо", – зазначив Загородній.

Він додає, зокрема, у своєму виступі на Мюнхенській конференції Рубіо чітко вказав на згортання "глобалізації" у тому форматі, в якому вона була. Ейфорія від тріумфу наштовхнула нас на небезпечну думку, що ми увійшли в "кінець історії". Оману, що всі будуть ліберальними демократіями, а торговельні зв’язки замінять нам державність. Це була безглузда ідея, яка ігнорувала уроки тисячоліть, задокументованої історії людства.

