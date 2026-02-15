Вихід США з НАТО: Рубіо озвучив остаточну позицію

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують виходити з НАТО. За його словами, важливо, щоб партнери були сильними, адже це дозволяє бути сильнішим і самому Альянсу.

Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Марко Рубіо під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо відповів на запитання журналістів щодо інформації про можливий вихід США з НАТО.

"Що стосується НАТО — я не розумію, у Сполучених Штатів розгорнуті тисячі і тисячі військовослужбовців у рамках місії НАТО. І ми ясно дали зрозуміти, я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо", — ствердно сказав Рубіо.

Рубіо пояснив, що переміщення військових підрозділів між країнами-членами, це звична практика, яка не свідчить про зміну стратегічного курсу. Держсекретар США також підкреслив, що головний обов’язок будь-якої держави захищати власних громадян, а сильні союзники роблять сильнішим увесь блок.

Заява Рубіо пролунала на тлі ініціативи конгресмена-республіканця Томас Массі, який у грудні 2025 року подав законопроєкт про вихід США з НАТО. Документ аргументувався тим, що Альянс нібито є "пережитком Холодної війни" та був створений для протидії СРСР, який розпався понад 30 років тому.

