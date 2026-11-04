Республиканцы потеряли Сенат: Трамп жестко высказался о результатах выборов

Президент США Дональд Трамп оказался разочарован результатами промежуточных выборов, на которых Республиканская партия потеряла контроль над Сенатом. Американский лидер признал, что рассчитывал на более успешное выступление кандидатов от своей политической силы, несмотря на активную предвыборную кампанию и поддержку со стороны Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Комментируя итоги голосования журналистам, Трамп не стал скрывать удивления результатами. По его словам, многочисленные митинги и усилия республиканцев должны были обеспечить партии более серьезное преимущество.

"Я немного удивлен. Я думал, они покажут лучший результат", — заявил президент.

Вместе с тем глава Белого дома попытался смягчить впечатление от поражения, напомнив, что ряд кандидатов от республиканцев все же одержал победы.

Однако общая картина выборов оказалась неблагоприятной для команды Трампа. Демократы получили шесть дополнительных мест в Сенате, одержав победы в Техасе, Канзасе, Южной Каролине, Айове, Огайо и Северной Каролине. Особенно болезненным стал проигрыш в штатах, которые десятилетиями считались оплотами республиканцев.

До голосования партия Трампа контролировала 53 места в верхней палате против 47 у демократов. Для получения большинства оппозиции достаточно было перехватить четыре мандата, однако она смогла получить сразу шесть.

Теперь политический баланс в Вашингтоне меняется не в пользу президента. Потеря Сената может серьезно осложнить продвижение инициатив Белого дома и усилить позиции демократов в противостоянии с администрацией Трампа.

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