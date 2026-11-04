Впервые за 94 года: где демократы разгромили республиканцев на выборах в США

Демократическая партия США укрепила контроль над Сенатом после серии неожиданных побед в штатах, которые традиционно поддерживали республиканцев. Настоящей сенсацией стали результаты голосования в Айове, Техасе, Канзасе и Южной Каролине. По данным Reuters, демократы получили дополнительные шесть мест в верхней палате Конгресса, обеспечив себе серьезное преимущество.

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Теперь позиции партии настолько сильны, что даже возможная потеря двух защищаемых мест в Мичигане и Миннесоте не лишит ее большинства. Для республиканцев это становится особенно болезненным ударом на фоне прежних успехов Дональда Трампа.

Одним из главных потрясений выборов стал Техас. Здесь 37-летний демократ Джеймс Таларико, бывший учитель, сумел победить генерального прокурора штата Кена Пакстона – влиятельного консерватора и кандидата, пользовавшегося личной поддержкой Трампа. Результат оказался неожиданным, поскольку еще в 2024 году республиканцы выиграли штат с преимуществом почти в 14 процентных пунктов.

Не менее серьезные потери партия президента понесла в Южной Каролине. Демократка Энни Эндрюс обошла республиканку Дарлин Грэм, которую поддерживал Трамп. В Огайо сенатор-демократ Шеррод Браун также вернул себе место, ранее связанное с политической карьерой нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Масштаб изменений особенно заметен при сравнении с предыдущими выборами: Трамп выигрывал Южную Каролину с отрывом в 18 пунктов, а Канзас – в 16.

Результаты голосования свидетельствуют о серьезном изменении настроений американских избирателей. Для Трампа это не просто поражение отдельных кандидатов, а тревожный сигнал: даже традиционные республиканские бастионы больше не гарантируют его партии победу.

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