Республиканцы проиграли первые местные выборы в США после переизбрания Трампа: о чем это говорит

В США 4 ноября прошли первые крупные местные выборы после переизбрания президента Дональда Трампа. Демократическая партия одержала победу в нескольких штатах. Результаты этих выборов вчера с одной стороны можно рассматривать как тревожный колокольчик для республиканцев и Трампа. Такое мнение высказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.
Выборы мэра Нью-Йорка. Фото: из открытых источников
Читайте на портале "Комментарии" — в штабе Демократической партии торжествуют. Ведь во вторник их кандидаты одержали победу на первых крупных выборах по возвращении Дональда Трампа на пост президента США. Сработала ставка на новое поколение лидеров. Партия получила важный импульс накануне выборов в Конгресс в следующем году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".
В материале говорится, что в Нью-Йорке Зохран Мамдани, 34-летний демократический социалист, победил на выборах мэра, завершив стремительный и маловероятный взлет от анонимного законодателя штата до одной из самых заметных демократических фигур страны. А в Виргинии и Нью-Джерси умеренные демократы 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл победили на выборах губернаторов с большим отрывом соответственно.