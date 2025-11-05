Республиканцы проиграли первые местные выборы в США после переизбрания Трампа: о чем это говорит

В США 4 ноября прошли первые крупные местные выборы после переизбрания президента Дональда Трампа. Демократическая партия одержала победу в нескольких штатах. Результаты этих выборов вчера с одной стороны можно рассматривать как тревожный колокольчик для республиканцев и Трампа. Такое мнение высказал Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Выборы мэра Нью-Йорка. Фото: из открытых источников

"Начинает ли маятник общественного мнения возвращаться против них (республиканцев – ред.)? Но, с другой стороны, эти выборы не были такими уж слишком репрезентативными. Результаты предполагались заранее. Демократы имели более сильных кандидатов. Потому еще точно рано говорить, что сейчас начинается "синяя" волна в пользу демократов. Но они имеют сейчас толчок к большим активным действиям, могут тщательно изучать опыт этих выборов и смотреть, что сработало", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — в штабе Демократической партии торжествуют. Ведь во вторник их кандидаты одержали победу на первых крупных выборах по возвращении Дональда Трампа на пост президента США. Сработала ставка на новое поколение лидеров. Партия получила важный импульс накануне выборов в Конгресс в следующем году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

В материале говорится, что в Нью-Йорке Зохран Мамдани, 34-летний демократический социалист, победил на выборах мэра, завершив стремительный и маловероятный взлет от анонимного законодателя штата до одной из самых заметных демократических фигур страны. А в Виргинии и Нью-Джерси умеренные демократы 46-летняя Эбигейл Спанбергер и 53-летняя Майки Шеррилл победили на выборах губернаторов с большим отрывом соответственно.

"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил. И если есть какой-то способ напугать деспота, то это путем демонтажа тех же условий, которые позволили ему накопить власть", — сказал Мамдани перед громкой толпой сторонников.



