Республіканці програли перші місцеві вибори у США після переобрання Трампа: про що це говорить
Республіканці програли перші місцеві вибори у США після переобрання Трампа: про що це говорить

Демократи виставили на цих виборах реально сильніших кандидатів

5 листопада 2025, 13:05
Автор:
Кравцев Сергей

У США 4 листопада відбулися перші великі місцеві вибори після переобрання президента Дональда Трампа. Демократична партія здобула перемоги у кількох штатах. Результати цих виборів вчора з одного боку можна розглядати, як тривожний дзвіночок для республіканців і Трампа. Таку думку висловив Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Республіканці програли перші місцеві вибори у США після переобрання Трампа: про що це говорить

Вибори мера Нью-Йорка. Фото: із відкритих джерел

"Чи починає маятник громадської думки повертатись проти них (республіканців – ред.)? Але, з іншого боку, ці вибори не були такими вже надто репрезентативними. Результати передбачались заздалегідь. Демократи мали сильніших кандидатів. Тому ще точно зарано казати, що зараз починається "синя" хвиля на користь демократів. Але вони мають зараз поштовх до більших активних дій, можуть ретельно вивчати досвід цих виборів і дивитись що спрацювало", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у штабі Демократичної партії тріумфують. Адже у вівторок їхні кандидати здобули перемогу на перших великих виборах після повернення Дональда Трампа на пост президента США. Спрацювала ставка на нове покоління лідерів. Партія отримала важливий імпульс напередодні виборів до Конгресу наступного року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

У матеріалі йдеться про те, що в Нью-Йорку Зохран Мамдані, 34-річний демократичний соціаліст, переміг на виборах мера, завершивши стрімкий і малоймовірний зліт від анонімного законодавця штату до однієї з найпомітніших демократичних фігур країни. А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірні демократи 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл перемогли на виборах губернаторів з великим відривом, відповідно. 

"Якщо хтось і може показати нації, відданій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу", – сказав Мамдані перед гучним натовпом прихильників.




