Республіканці програли перші місцеві вибори у США після переобрання Трампа: про що це говорить

Кравцев Сергей
У США 4 листопада відбулися перші великі місцеві вибори після переобрання президента Дональда Трампа. Демократична партія здобула перемоги у кількох штатах. Результати цих виборів вчора з одного боку можна розглядати, як тривожний дзвіночок для республіканців і Трампа. Таку думку висловив Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.
Вибори мера Нью-Йорка. Фото: із відкритих джерел
Читайте також на порталі "Коментарі" — у штабі Демократичної партії тріумфують. Адже у вівторок їхні кандидати здобули перемогу на перших великих виборах після повернення Дональда Трампа на пост президента США. Спрацювала ставка на нове покоління лідерів. Партія отримала важливий імпульс напередодні виборів до Конгресу наступного року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".
У матеріалі йдеться про те, що в Нью-Йорку Зохран Мамдані, 34-річний демократичний соціаліст, переміг на виборах мера, завершивши стрімкий і малоймовірний зліт від анонімного законодавця штату до однієї з найпомітніших демократичних фігур країни. А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірні демократи 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл перемогли на виборах губернаторів з великим відривом, відповідно.