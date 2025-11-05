У США відбулися перші великі вибори другого терміну Трампа: хто тріумфує

У штабі Демократичної партії тріумфують. Адже у вівторок їхні кандидати здобули перемогу на перших великих виборах після повернення Дональда Трампа на пост президента США. Спрацювала ставка на нове покоління лідерів. Партія отримала важливий імпульс напередодні виборів до Конгресу наступного року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що в Нью-Йорку Зохран Мамдані, 34-річний демократичний соціаліст, переміг на виборах мера, завершивши стрімкий і малоймовірний зліт від анонімного законодавця штату до однієї з найпомітніших демократичних фігур країни. А у Вірджинії та Нью-Джерсі помірні демократи 46-річна Ебігейл Спанбергер та 53-річна Майкі Шеррілл перемогли на виборах губернаторів з великим відривом, відповідно.

"Якщо хтось і може показати нації, відданій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. І якщо є якийсь спосіб налякати деспота, то це шляхом демонтажу тих самих умов, які дозволили йому накопичити владу", – сказав Мамдані перед гучним натовпом прихильників.

"Тому, Дональд Трамп, оскільки я знаю, що ти дивишся, у мене є для тебе два слова: зроби голосніше", – додав він.

Журналісти зазначають, що вибори у вівторок стали барометром того, як американці реагують на бурхливі дев'ять місяців перебування Трампа на посту президента. Гонка також послужила випробуванням різних сценаріїв передвиборної кампанії Демократичної партії напередодні 2026 року, коли партія не має доступу до влади у Вашингтоні і все ще намагається знайти вихід із політичної безвиході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — двоє провідних республіканців з Конгресу США, які очолюють комітети з нагляду за Міністерством війни, негативно сприйняли рішення голови Білого дому Дональда Трампа про скорочення кількості американських військових у Румунії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".



