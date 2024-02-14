Республиканцы усиливают давление на Джонсона из-за помощи Украине: СМИ выяснили новую причину

В Сенате республиканцы усиливают давление на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который хочет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, прикрываясь беспокойством из-за "миграционного" вопроса в США. Об этом пишет The Hill .

Майк Джонсон (фото из открытых источников)

В материале говорится, что Джонсон ранее сделал "необычный шаг" и раскритиковал законопроект по Украине, Израилю и Тайваню за несколько минут до того, как сенаторы провели три решающих процедурных голосования, чтобы принять закон.

Джонсон за 20 минут до начала голосования опубликовал заявление, где заявил, что сенаторам "следовало вернуться к начертанному пределу, чтобы включить в него реальные положения по обеспечению безопасности границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжительной катастрофе".

Авторы публикации утверждают, что это был редкий пример, когда лидер республиканцев в Палате представителей вмешивался в действия лидера республиканцев в попытках Сената принять законопроект. Поэтому некоторые сенаторы-республиканцы считают, что такие действия перешли границу.

В частности, сенатор от республиканцев Том Тиллис заявил, что его коллеги из Палаты представителей "столкнутся с политическими последствиями", если не смогут принять меры по законопроекту Сената и позволят Путину переломить ход войны.

К слову он повторил слова лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что в будущем историки будут судить законодателей, если они позволят пакету финансирования ждать так долго. В это время Украине придется заплатить высокую цену.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Politico узнало, как спикера Джонсона хотят "загнать в угол"