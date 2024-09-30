Республиканцы уже готовятся отменять результаты выборов в США: что происходит

За месяц до выборов президента США Республиканская партия работает над правовым обжалованием результатов выборов. Так считают члены команды кандидата в президенты от демократов Камалы Гаррис. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что представители республиканцев обычно подают ходатайство в суд для различных ограничений на допуск к голосованию, которые якобы необходимы для предотвращения фальсификаций. В то же время, демократы просят суды обеспечить доступность для голосования.

Так, в штате Аризона, адвокационная группа, основанная советником Дональда Трампа Стивеном Миллером, начала обрабатывать смелую юридическую теорию: судьи могут отменять результаты выборов из-за "сбоев или нарушений" со стороны местных чиновников.

В иске консервативной правозащитной группы America First Legal Foundation говорится, что суд в таких случаях должен иметь возможность отменить результаты выборов и назначить новые туры голосования в двух округах Аризоны. Речь идет об округах, где кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис, опережает Трампа в опросах с минимальным отрывом.

В штате Мичиган республиканцы подали в суд, чтобы помешать государственным учреждениям расширить доступ к регистрации избирателей, ограничить использование мобильных мест для голосования, таких как фургоны, и ввести более жесткие правила проверки бюллетеней, отправляемых по почте.

В Неваде союзники Трампа пытаются очистить списки избирателей от людей, которые якобы не имеют права голоса, а также от граждан иностранных государств, хотя срок для систематической проверки списков избирателей перед выборами уже истек.

В Пенсильвании республиканцы пытаются ввести строгие правила голосования по почте и ограничить возможность избирателей исправлять ошибки в своих бюллетенях. 13 сентября республиканцы одержали победу, когда высший суд штата постановил, что бюллетени, присланные по почте с неправильными датами, будут аннулированы.

Национальный комитет Республиканской партии заявил, что участвует в более 120 судебных процессах в 26 штатах. По мнению экспертов, это стратегия нацелена на подрыв веры в систему.

В заявлении кампании Гаррис говорится о том, что республиканцы "планируют посеять недоверие к нашим выборам и подорвать нашу демократию, чтобы потом, когда они проиграют, можно было кричать, что все нечестно".

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