Выборы в США: кому Трамп уже угрожает судом

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Кравцев Сергей
Избирательные администраторы США и кампания кандидата в президенты Камалы Гаррис осудили угрозы Дональда Трампа посадить "коррумпированных" членов избирательных комиссий в случае его возвращения в Белый дом в качестве новоизбранного президента США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отмечается, что администраторы и избирательный штаб Гаррис обвинили кандидата от Республиканской партии в запугивании и подстрекательстве к потенциальному насилию. Причиной стал недавний пост Трампа в соцсети с угрозами привлечь к ответственности руководителей избирательных комиссий за "фальсификацию результатов выборов".
В субботу, 7 сентября, Дональд Трамп обнародовал в социальной сети Truth Social пост, в котором пригрозил судебным преследованием ряду людей, если выяснится, что они причастны к фальсификациям на выборах 2024 года.
Выдвиженец в президенты США от Республиканской партии также повторил свое безосновательное утверждение о том, что его поражение на выборах 2020 года от президента-демократа Джо Байдена было обусловлено фальсификациями — аналогичное сообщение, с которым он обратился к сторонникам перед смертоносным штурмом здания Капитолия США 6 января 2021 года.
После своего поражения в 2020 году Трамп систематически делал ложные заявления о том, что работники избирательных штабов обманным путем лишили его законной победы. Многим из них уже тогда поступали угрозы.
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