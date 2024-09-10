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Выборы в США: кому Трамп уже угрожает судом

Дональд Трамп пригрозил судом руководителям избиркомов за "фальсификации"

сегодня, 08:47
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Кравцев Сергей

Избирательные администраторы США и кампания кандидата в президенты Камалы Гаррис осудили угрозы Дональда Трампа посадить "коррумпированных" членов избирательных комиссий в случае его возвращения в Белый дом в качестве новоизбранного президента США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Выборы в США: кому Трамп уже угрожает судом

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что администраторы и избирательный штаб Гаррис обвинили кандидата от Республиканской партии в запугивании и подстрекательстве к потенциальному насилию. Причиной стал недавний пост Трампа в соцсети с угрозами привлечь к ответственности руководителей избирательных комиссий за "фальсификацию результатов выборов".

В субботу, 7 сентября, Дональд Трамп обнародовал в социальной сети Truth Social пост, в котором пригрозил судебным преследованием ряду людей, если выяснится, что они причастны к фальсификациям на выборах 2024 года.

"Мы не можем позволить нашей стране дальше превращаться в страну третьего мира, и мы не позволим! Пожалуйста, помните, что эта правовая угроза распространяется на юристов, политических деятелей, доноров, нелегальных избирателей и коррумпированных должностных лиц избирательных органов. Те, кто причастен к недобросовестному поведению, будут разыскиваться, ловиться и преследоваться в судебном порядке на уровнях, к сожалению, никогда ранее не виданных в нашей стране", – написал Дональд Трамп.

Выдвиженец в президенты США от Республиканской партии также повторил свое безосновательное утверждение о том, что его поражение на выборах 2020 года от президента-демократа Джо Байдена было обусловлено фальсификациями — аналогичное сообщение, с которым он обратился к сторонникам перед смертоносным штурмом здания Капитолия США 6 января 2021 года.

После своего поражения в 2020 году Трамп систематически делал ложные заявления о том, что работники избирательных штабов обманным путем лишили его законной победы. Многим из них уже тогда поступали угрозы.

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